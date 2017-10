Rajoy avisa Puigdemont que «serà l´únic responsable d´aplicar» el 155

El cap del Govern, Mariano Rajoy, adverteix en la seva carta de resposta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ell serà "l'únic responsable de l'aplicació de la Constitució", en referència a l'article 155.

Rajoy lamenta "profundament" que no hagi contestat al requeriment que li va efectuar i explica que aquesta petició suposa el pas previ al procediment establert en aquest article del text constitucional.

Un article que recalca que, en contra del que afirma el president de la Generalitat, "no implica la suspensió de l'autogovern, sinó la restauració de la legalitat en l'autonomia".

"No puc acceptar de cap manera l'existència d'això que vostè denomina 'conflicte històric entre l'Estat espanyol i Catalunya'. Mai en tota la seva història -afegeix- els ciutadans de Catalunya han gaudit de més llibertats, de més autonomia política i financera que durant aquesta etapa democràtica".

La carta de Rajoy recalca que no són creïbles les crides de Puigdemont al diàleg en nom del conjunt de Catalunya "quan vostè -assenyala- es nega a parlar amb una part important de l'esmentada societat a través dels seus legítims representants que, sent, com vostè diu, menys en nombre d'escons, representa, com vostè oculta, un major nombre de ciutadans en vots".

El cap del Govern exposa a Puigdemont que encara té marge per contestar de forma clara i senzilla al requeriment que li va remetre dimecres passat perquè el seu aclariment és "absolutament necessari".

"Segueix estant en la seva mà obrir un nou període de normalitat i lleialtat institucional que tothom li està reclamant".