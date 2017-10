La jutgessa deixa en llibertat Trapero amb mesures cautelars

La jutgessa deixa en llibertat el Major dels Mossos però li imposa mesures cautelars. Jose Lluís Trapero haurà de presentar-se cada 15 dies al jutjat més proper al seu domicili, ha d'entregar el passaport i no pot sortir d'Espanya.

La Fiscalia havia demanat presó sense fiança per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després que aquest hagi declarat davant de l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició. Trapero ha declarat durant gairebé dues hores.

Trapero ha sortit de les dependències de l'Audiència Nacional cap a dos quarts de quatre de la tarda després de gairebé dues hores de declaració. Un cop ha acabat, la jutgessa ha decidit fer un recés en les declaracions d'aquest dilluns per prendre una decisió sobre la petició de la Fiscalia.

Abans de Trapero ha estat el torn de la intendent dels Mossos Teresa Laplana, que ha declarat per videoconferència. La jutgessa l'ha deixat en llibertat amb mesures cautelars: retirada del passaport, prohibició de sortir del territori espanyol i obligació de comparèixer als jutjats cada quinze dies. Lamela, de fet, ha rebutjat la petició de la Fiscalia d'aplicar-li presó eludible amb una fiança de 40.000 euros. La intendent era la responsable del dispositiu dels Mossos a la Consellera d'Economia el passat 20 de setembre, quan es van produir els escorcolls ordenats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.

Un cop la jutgessa hagi pres una decisió sobre Trapero, serà el torn dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Fonts de les entitats han avançat a l'ACN que, en el cas del primer, només respondrà a les preguntes del seu advocat, mentre el segon s'acollirà al seu dret de no declarar. Tots dos seguiran, així, la mateixa estratègia de defensa de la citació del 6 d'octubre.

Al llarg del matí també han declarat com a testimonis la lletrada del jutjat número 13, que ha declarat per videoconferència, i dos agents de la Guàrdia Civil que estaven al Departament d'Economia el dia dels escorcolls.

Aquesta és la segona vegada que Trapero, Sànchez, Cuixart i Laplana declaren a l´Audiència Nacional pels fets del 20 de setembre, dia dels escorcolls en l'operació contra el referèndum. La primera va ser el 6 d´octubre, quan la Guàrdia Civil va presentar un nou informe i la Fiscalia va demanar que se'ls tornés a citar. L'informe, molt més detallat que el primer i que inclou també l'1-O, atribueix a Sànchez i Cuixart "un paper decisiu" en la resistència civil contra l´operatiu basant-se en els seus missatges de Twitter. Sobre Trapero, acusa els Mossos "d'inacció flagrant" durant el dispositiu del dia del referèndum i assegura que va actuar com a "braç executor" d´un suposat pla independentista i que ho va fer "en connexió directa" amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras.

L'informe recull vídeos i imatges que analitzen l'actuació del cos l'1-O i s'afirma que "lluny de complir-se les ordres de Trapero van derivar en una inacció flagrant havent de ser la resta de forces i cossos de seguretat els que van haver d'actuar activament per evitar la celebració del referèndum".

L'informe apunta que la no actuació dels Mossos que denuncien "no pot recaure en la voluntat individual" dels agents, sinó que era el resultat "d'un pla premeditat" per evitar actuar i assenyala Trapero "en connexió directa amb els membres del comitè estratègic", en relació a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

De fet, sobre Sànchez i Cuixart, la magistrada considera que, amb la nova informació aportada per la Guàrdia Civil, s'infereix que els fets investigats no constitueixen un fet aïllat, sinó que s'emmarquen dins d'una estratègia complexa "amb la que des de fa temps col·laboren" tots dos "en execució d'un full de ruta dissenyat per arribar a obtenir la independència de Catalunya i on tots dos formen part d'un comitè estratègic amb unes funcions concretes a executar".