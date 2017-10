La Bruixa d´Or trasllada la seu fiscal a Madrid i la seu social a Navarra

El propietari de l'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, ha confirmat el trasllat de les seves empreses fora de Catalunya. La seu fiscal de l'administració l'ha traslladat a Madrid i la seu social a Navarra. El propietari de La Bruixa d'Or ha afirmat que ''és espanyol, estima Catalunya però no és independentista'' i ha afegit que s'ha vist ''obligat'' a prendre aquesta decisió pel ''boicot'' de part del sector independentista i per les ''falsedats'' que s'han esbombat sobre la seva persona. Per aquesta qüestió ha dit que ja ha posat una denúncia als Mossos d'Esquadra i en té pendent de posar 4 o 5 més. Si aquestes amenaces segueixen ''no dubtarà'' en tancar l'administració des del divendres a la tarda fins al dilluns, ha sentenciat.

La major part de les vendes les fa per Internet (87%) i per aquest motiu diu que l'afectació de tancar els caps de setmana per ell serà mínima. Gabriel ha recordat que ven més dècims de loteria a Alemanya que a Catalunya.

El propietari de l'administració de loteria que més ven de tot Espanya ha dit que l'actual situació política l'ha portat a paralitzar dos inversions a la capital del Pallars Sobirà.