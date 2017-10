La CUP vol proclamar la república abans que s´apliqui l´article 155

La CUP segueix insistint que el Parlament ha de proclamar la República abans que el govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució. El diputat gironí Benet Salellas va ser molt clar: «Com que no veiem fórmula perquè això es desencalli, la millor manera és que el 155 ens agafi proclamats». A més, el dirigent anticapitalista demana al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que expliqui quina estratègia està seguint. En aquest sentit, Salellas va apuntar que si el Govern és «transparent» i fa públiques les línies que pretén seguir «tot pot ser correcte i temporalitzable i es poden entendre moltes coses».

Tant ERC com un sector del PDeCAT també defensen que es proclami la independència si l'Estat activa l'article 155. Fonts de l'executiva del PDeCAT assenyalen que alguns diputats al Parlament, electes a Madrid i dirigents amb diversos càrrecs, com ara consellers nacionals i coordinadors territorials, volen que es proclami la independència si l'Estat aplica l'article 155 i suspèn així l'autonomia de Catalunya. A més, des de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) mantenen que si s'aplica el 155 i es tornen a atacar les institucions catalanes cal aixecar la suspensió de la declaració d'independència. Sigui com sigui, totes les fonts consultades expressen «confiança màxima» en el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En una mateixa línia es va manifestar el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià: «No descartem res ni avancem res. Per tant, queda descartat l'aixecament de la suspensió? No. És aquesta l'única solució? Ho debatrem quan arribi el moment», va reflexionar Sabrià, que va assegurar que el Govern no es quedarà tampoc de braços plegats. «Si el 155 comporta una intervenció de la Generalitat més gran que la que patim actualment no ens mostrarem impertèrrits i prendrem les decisions que s'han de prendre», va avançar, tot mostrant-se satisfet per la carta de resposta de Puigdemont.

En canvi, des del PSC, el seu secretari d'Organització, Salvador Illa, va mostrar-se decebut per la resposta de Puigdemont i va considerar que «s'estan posant en risc les institucions de Catalunya, l'economia i la convivència». «Devem ser l'únic país del món que no sap si s'ha declarat o no la independència. Puigdemont ha perdut una magnifica ocasió per aclarir que a Catalunya no s'ha declarat la independència i que se segueix dins l'estat de dret, la Constitució i l'Estatut», va sentenciar. Per això, va considerar que si finalment s'acaba aplicant l'article 155, «els únics responsables seran Puigdemont i Junqueras, per no dir la veritat i no reconèixer que no s'ha declarat la independència».

Per la seva banda, el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, va apostar perquè en cas d'eleccions al Parlament s'il·legalitzin els programes electorals independentistes on les formacions apostin per «destruir Espanya». En roda de premsa, el popular va dir que no proposa il·legalitzar partits però sí que considera «insòlit» i «no admissible» que un partit pugui concórrer a les eleccions dient «que es carregarà el país». La direcció del PP, tanmateix, es va desmarcar d'aquesta proposta.