EN DIRECTE | Concentracions de protesta contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart

La jutge Carmen Lamela va enviar a presó per sedició els líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural per promoure el setge a la Guàrdia Civil el 20 de setembre. A més, la jutge va interrogar per videoconferència la intendent dels Mossos Teresa Laplana, per a la qual va acordar compareixences quinzenals, retirada del passaport, prohibició de sortir d'Espanya i fixar domicili i telèfon per estar localitzable. La Fiscalia havia demanat per a ella presó sota fiança de 40.000 euros, mentre que per als presidents de ANC, Jordi Sànchez; i d'Òmiunm, Jordi Cuixart, havia demanat presó incondicional. A últim hora de la nit, Sànchez i Cuixart abandonaven l'Audiència Nacional en un furgó de la Guàrdia Civil que els va traslladar fins a la presó de Soto del Real, al nord de Madrid, cap a dos quarts de dotze per ingressar a la presó, seguint l'ordre judicial.





12.22 h - Concentració de rebuig als empresonaments de Sánchez i Cuixart davant l´Ajuntament de Blanes

12.16 h - Manifestació a Olot en suport dels empresonats

Xavier Valeri

12.14 h - Trapero és aplaudit a l'arribar al complex central dels Mossos d'Esquadra

Així hem rebut al Major Trapero

12.11 h - Concentració davant de l'Ajuntament de Figueres

Anna Font

12.10 h - El PSOE retira la reprovació de Sáenz de Santamaría per les càrregues de l'1-O

12.09 h - L'Ajuntament també congrega una munió de gent en protesta pels empresonaments

Girona surt al carrer en protesta per l'empresonament de Cuixart i Sánchez

12.06 h - Concentració davant de la seu de la Generalitat a Girona

11.40 h - Colau avisa que la presó de Sànchez i Cuixart "no ajuda al diàleg i escala la tensió"

11.31 h - Albiol nega que Sànchez i Cuixart siguin presos polítics i demana a Trapero que faci "un pas al costat"

11.01 h - La Guàrdia Civil es persona al 112 de Reus per buscar informació relacionada amb l'1-O

10.55 h - La Diputació de Girona suspèn el ple en protesta per l'empresonament Cuixart i Sànchez

10.53 h - Catalá diu que Cuixart i Sànchez "no són presos polítics" i que és una "patologia" preveure conflicte social al carrer

10.46 h - Iglesias denuncia que el PP i el seu govern "estan destruint" la democràcia espanyola

10.36 h - Forn denuncia que la coordinació policial s'ha deteriorat des dels atemptats de Barcelona i Cambrils

Gran quantitat de persones s´han concentrat aquest dimarts a les 12 del migdia davant la façana principal del consistori blanenc. A primera hora del matí el Gabinet d´Alcaldia ha enviat un correu a tots els treballadors i treballadores, així com als regidors i regidores de l´Ajuntament de Blanes, convidant-los a participar en l´aturada de protesta als llocs de treball convocada dilluns a la nit per l´Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.Unes 200 persones s´han concentrat a les 12 del matí davant de la plaça de l´Ajuntament d´Olot. L´acte ha estat dirigit per l´alcalde, Josep Maria Corominas (PdeCAT), el qual ha expressat que les presons no poden lligar les idees. L´alcalde ha llegit un manifest de l´Associació de Municipis per la Independència que ressaltava que ni Jordi Sánchez ni Jordi Cuixart han comès cap delicte. El manifest ha estat aplaudit pels assistents.El major dels cos rep el suport dels companys després que la jutgessa el deixés en llibertat amb mesures cautelarsUnes 200 persones es concentren davant l'Ajuntament de Figueres per reclamar l'alliberament del president de l'ANC I Òmnium, Jordi Sanchez i Jordi Cuixart. L'alcaldessa Marta Felip ha titllat la sentència de la jutge d'il.legal en la lectura del manifest i ha demanat la seva posada en llibertat.El PSOE ha decidit retirar la reprovació de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Sanatamaría, per les càrregues policials de l'1-O. Els socialistes ja van posposar la interpel·lació a la vicepresidenta la setmana passada, a l'espera d'escoltar la versió del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, al ple del dimecres passat. La interpel·lació apareixia novament a la sessió de control d'aquesta setmana però els socialistes l'han retirat. Fonts del partit apunten que, amb el context actual, volen estar més pendents de la resolució del conflicte polític abans de demanar responsabilitats al govern espanyol. Tanmateix, les mateixes fonts apunten que, més endavant, es podria reprendre la iniciativa. També expliquen que s'ha retirat perquè, segons el reglament del Congrés, si es posposa la interpel·lació apareix, automàticament, a l'ordre del dia del ple següent i no volen estar ajornant-ho 'sine die'.Girona ha sortit al carrer aquest migdia per protestar contra l'empresonament dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural i aixecar el clam unànime de "Jordis llibertat". La crida a la mobilització ha tret milers de persones davant dels centres de treball arreu de la demarcació. A la ciutat, 2.500 gironins s'han concentrat a la plaça del Vi i 1.500 estudiants de la UdG ho han fet davant del rectorat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha llegit el manifest unitari de l'AMI que critica que "les mesures decretades per l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó que també són il·legals". "Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots", ha dit, arrencant crits a favor de la independència. A la UdG, el rector Sergi Bonet ha criticat aquest nou "atac contra les llibertats" i ha dit que la mesura de l'AN "empresona també els 2 milions de catalans que van votar al referèndum".L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat aquest dimarts que la presó sense fiança per al president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, "no ajuda al diàleg i escala la tensió". "Avui Catalunya s'ha llevat trista i molt més preocupada. Unes detencions per motius polítics per unes manifestacions pacífiques no s'entenen i són vistes per la majoria de Catalunya com una escalada de tensió", ha apuntat Colau, que compareixerà amb alguns grups per valorar la situació després de l'aturada convocada a les 12. L'alcaldessa, però, no ha pogut evitar fer unes primeres consideracions i ha demanat "revertir" la situació de la judicialització de la política, "que no només no ajuda al diàleg, sinó que complica la situació".El president del PPC, Xavier García Albiol, ha negat que el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmniun, Jordi Cuixart, sigun presos polítics i ha demanat al major del Mossos Josep Lluís Trapero que faci "un pas al costat" i deixi la direcció del cos. En roda de premsa, Albiol ha dit que en primer lloc no poden ser presos polítics "perquè no són polítics" i, en segon lloc, ha defensat que a l'Estat espanyol "no s'empresona ningú per les seves idees" sinó per fets "molts greus", com els que van protagonitzar Sànchez i Cuixart. Aquests actes van ser segons Albiol "obstaculitzar" l'acció judicial i "condicionar" la política i la policia i fent-ho pujats a un cotxe policial. D'altra banda, ha considerat que després que la jutgessa hagi retirar el passaport a Trapero i l'obligui a personar-se davant la justícia cada 15 dies recomana que abandoni les seves tasques al capdavant de la direcció dels Mossos per no afectar la imatge i credibilitat del cos.La Guàrdia Civil s'ha personat aquest dimarts a l'edifici del 112 a Reus en una operació relacionada amb l'1-O, ha pogut confirmar l'ACN. Agents del cos s'han presentat a la seu central del telèfon d'emergències de Catalunya i estarien buscant gravacions del dia del referèndum.La Diputació de Girona, amb l´acord de tots els grups polítics representats a la institució (PDeCAT, ERC, PSC, CUP i IDS), ha decidit suspendre el ple ordinari programat per avui a les 12 h com a mostra de protesta "per l´empresonament del president de l´Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i el president d´Òmnium Cultural, Jordi Cuixart" acusats d'un presumpte delicte de sedició.El ministre defensa que la justícia "funciona" i que ha quedat acreditat que van cometre "sedició""Corruptes del PP lliures. Independentistes catalans presos", afirma el líder de Podem a TwitterEl conseller d'Interior està preocupat perquè no s'estan complint ''moltes declaracions de bones voluntats'' després del 17 d'agost