El Govern manté l'oferta de diàleg i no prendrà decisions fins dijous

El Govern de la Generalitat manté l´oferta de diàleg que va llençar el president, Carles Puigdemont, amb la seva carta de resposta al requeriment de l´Estat, malgrat l´empresonament dels presidents de l´ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Així ho ha explicat el portaveu de l´executiu, Jordi Turull, que ha avançat que el Govern no "prendrà decisions" fins que dijous, esgotat el termini que l´Estat ha posat a Puigdemont per rectificar, Espanya digui si tanca la porta al diàleg que reclama el president català. El que sí ha volgut avisar Turull és que el Govern "no plegarà veles ni estarà contemplativa veient com ataquen o ocupen les institucions catalanes", perquè "perquè hi hagi diàleg, han de voler dialogar tots dos". El portaveu, a més, ha justificat el temps d´espera fins dijous per analitzar i poder replantejar la seva posició assegurant que així es demostra , tant dins com fora de l´Estat, "que l´oferta de diàleg és sincera".