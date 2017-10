el govern fa marxa enrere

l Govern va recordar a Puigdemont que qualsevol resposta diferent de «sí» o «no» era que sí. El president català va respondre ahir que ni que sí ni que no, però amb una clara escora en l'afirmació, en consignar que «la majoria del poble català vol emprendre el seu camí com a país independent». Per tant, gairebé sí i gens de no. Ergo, sí. Davant la única resposta possible que tenia la Generalitat per no perdre els seus votants electorals i referendaris, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría insisteix que el satànic Fuigdemont no ha dit ni que sí ni que no, perquè «no diu que l'hagi declarat». Per tant, és sí, però ja no. La portaveu del Govern, gairebé plorosa i per primer cop desarborada, fa marxa enrere en la mà d'aura i s'aferra al fet que «el requeriment tenia dos terminis». Atribueix a Puigdemont «perserverança», virtut i no vici.

A falta d'instal·lar un element servei de traducció simultània entre català i castellà, dos idiomes tan senzills i similars, resulta absurd obviar que Puigdemont va camí de la independència. L'exiliat perpetu Rajoy així ho reconeix en la seva ràpida contrarèplica, en qualificar de «document redactat en termes inequívocs» la declaració signada després del ple del Parlament de fa una setmana.

De nou, el Govern es refugia en una democràcia a terminis o ajornada. Els successius ultimàtums demostren que La Moncloa tem més l'ocupació de Catalunya que la seva independència. Ambdues són irrealitzables, si no és que es pensi en l'Ulster.

Malgrat els voluntariosos esforços de la premsa de Madrid per reconduir el Govern cap al camí bel·licista, i contra la insistència dels mitjans independentistes per pregonar una secessió romàntica, s'ha imposat el càlcul. Rajoy ronda el cinisme, en retreure a Puigdemont que no representa la majoria de catalans, quan el president espanyol només va ser votat per un de cada cinc adults. El comiat, «serà vostè l'únic responsable de l'aplicació de la Constitució», implica que el Govern no actua avui a Catalunya amb criteris constitucionals.