Gran mobilització espontània a Girona contra la decisió judicial

L'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, va generar la indignació immediata entre els partits catalanistes, sobiranistes i part de la població que va reaccionar amb grans manifestacions espontànies i una llarga cassolada.

Centenars de persones es van concentrar a la plaça del Vi per repudiar l'acció judicial.

Els congregats van cridar consignes com «independència» i «llibertat». Entre els presents hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que juntament amb les entitats presentaran una denúncia contra l'Estat espanyol per vulnerar els drets. Posteriorment els manifestants de la plaça del Vi es van dirigir cap a la comissaria de la Policia Nacional situada al barri de Pedret per tal de prsentar una denúncia conjunta contra els empresonaments. Allà ja hi havia congregades desenes de persones que van fer una sonora cassolada i van cridar consignes a favor de la independència i l'alliberament dels dos líders. Agents de la Policia Nacional van sortir inicialment de l'edifici per protegir-lo, però els Mossos van formar un cordó entre ells i els manifestants. Una estona després, els agents nacionals van entrar dins l'edifici i nomes an quedar els Mossos a fora, mentre els manifestants van continuar cridant i xiulant. Les entitats sobiranistes han convocat per avui a les 12 del migdia una aturada de protesta als centres de treball. Posteriorment, a les 19 de la tarda una concentració silenciosa a la subdelegació del Govern.

Les reaccions

A Twitter, el president Carles Puigdemont va reaccionar: «Empresonar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez és una molt mala notícia. Pretenen empresonar idees però ens fan més forta la necessitat de llibertat». En un segon missatge, en anglès i dirigit a la comunitat internacional, afegia: «Espanya empresona líders catalans de la societat civil per organitzar manifestacions pacífiques. Malauradament, tornem a tenir presos polítics». «També el vicepresident Oriol Junqueras deia: «Demanem parlar, seure i dialogar i el PP, via Fiscalia, respon amb presó incondicional». «Presó per organitzar manifestacions pacífiques?», es preguntava l'alcaldessa de Barcelona, Ada Clau. «Totalment injust i un greu error que ens allunya del diàleg. Prou judicialització!».

També el líder del PSC, Miquel Iceta, es lamentava que la decisió «ens sembla desproporcionada. El 23.09 ja vàrem criticar que s'acusés de «sedició» a Sànchez i Cuixart. En canvi, el líder del PPC, Xavier García Albiol, destacava que «l'estat de dret acaba posant a cadascú al seu lloc» i el dirigent del PP, Javier Maroto, deia: «Molts pensaven que quedarien impunes, però no. La llei es compleix. És l'Estat de Dret».