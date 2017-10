La jutge deixa lliure Trapero però li retira el passaport

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va deixar ahir en llibertat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, encara que li imposa mesures cautelars, en no poder vincular-lo de moment amb el setge a la Guàrdia Civil dels dies 20 i 21 de setembre a la Conselleria d'Economia. Lamela rebutja així la petició de la Fiscalia de presó incondicional i en el seu lloc li imposa compareixences quinzenals, la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i que faciliti un domicili i un telèfon per estar localitzable. Això no obstant, adverteix a Trapero, qui va declarar durant gairebé dues hores com a investigat per sedició, que en cas d'incomplir alguna de les cautelars podria agreujar les mesures imposades.

Es tracta de les mateixes mesures cautelars que va acordar hores abans per a la intendent dels Mossos Teresa Laplana, per a qui la Fiscalia havia demanat presó eludible amb fiança de 40.000 euros.

En l'acte, la jutge deixa clar que la investigació se circumscriu fins ara als esdeveniments ocorreguts els dies 20 i 21 d'octubre a la seu de la Conselleria d'Economia, que fins a la data són els únics denunciats per la Fiscalia, sense que hagin estat objecte d'ampliació.

L'actuació de Trapero aquells dies «no apareix encara prou perfilada fins al punt de poder-lo vincular en aquest moment a fets tan greus com els que aquells dies van succeir, sense perjudici d'allò que pugui determinar-se en una fase més avançada de la investigació».

Davant de les acusacions de la Fiscalia en la seva denúncia, Trapero va explicar que van obrir «els passadissos per als detinguts així com per a la sortida de la comissió judicial que després no van ser utilitzats en els moments en que estaven previstos, i que no van actuar contra els concentrats a l'estimar que, donat el seu volum, això podria haver generat una greu alteració de l'ordre públic».

La Fiscalia va demanar presó incondicional a l'argumentar que no es van efectuar els cordons necessaris per formar un passadís a través del qual poder arribar als detinguts en la Conselleria i per no haver pres mesures per evitar que la concentració evolucionés.

També retreu al major dels mossos no haver rescatat els efectes que estaven en els tres vehicles de la Guàrdia Civil, entre ells diverses armes, així com no haver assegurat adequadament la sortida de la comissió judicial. La jutge destaca en l'acte que existeixen elements que vinculen a Trapero amb l'estratègia independentista com és el contingut del document EnfoCat trobat en el domicili del número dos d'Economia, Josep Maria Jové Lladó.