si us plau, senyors polítics, asseieu-vos!

a veritat és que encara no he digerit del tot el que està passant les últimes setmanes a Catalunya i que continua sent un tema que ens ocupa les 24 hores. Cada vegada que parles amb algú la conversa gira entorn del que vam viure aquests dies tan moguts. Fa 15 anys que visc a Catalunya i, com a belga, moltes vegades m'han preguntat sobre la situació a Bèlgica i les relacions entre valons i flamencs. «Allà es diferent, oi?». La veritat és que les dues situacions no es poden comparar. Tenim una història bastant diferent i la situació que coneixem avui és el resultat d'una trajectòria que cada país ha fet de la seva manera.

Fins fa poc no entenia la necessitat de tenir «un estat independent» i la necessitat de separar-se, vista la complexitat i la pluralitat de la societat catalana. Encara no ho tinc clar, però una cosa que em va xocar va ser l'augment de la repressió i la violència (estructural i física) que l'Estat va desplegar a Catalunya. No estem vivint en una democràcia del segle XXI? És legítim d'utilitzar tanta força per evitar que la gent s'expressi? Encara que el referèndum no sigui legal, cal enviar les forces de seguretat? ¿Ho acceptem i ho trobem normal en l'Europa que vol ser un exemple per al món?

Tanmateix hi ha veus que afirmen que no hi ha hagut violència, que tot és una campanya per desinformar la gent. Perdonin, però hi ha informes d'Amnistia Internacional que condemnen clarament l'ús desproporcionat de la força l'1 d'octubre i les persones que vivim aquí totes coneixem algú que aquell dia en va ser víctima. Segurament que ens podem qüestionar el rol dels mitjans de comunicació i, sobretot els que mirem canals de televisió o llegim premsa de fora, hem vist com els mateixos fets han canviat segons la mirada que tenia el diari o l'emissora. Jo em considero una persona que s'informa i mira críticament tot el que apareix en la premsa però el que he vist aquest dies no té nom. Mai he vist tanta informació capgirada i explícitament canviada per convèncer la gent. I, conjuntament amb aquesta feina periodística, hi ha un augment del discurs de l'odi. Mentre a tot Europa es fan campanyes « no hate speech» amb diners públics, a casa nostra tolerem que, al mateix temps, hi hagi comentaris a internet, en articles d'opinió o en missatges a les xarxes socials que realment fomenten l'odi. Ho podem tolerar? No hem après res del passat i d'altres llocs del món? El que va passar el diumenge 1 d'octubre, aquesta resposta violenta, ha fet molt de mal i serà una cosa que no es podrà oblidar ràpidament. És com un procés de dol que necessita temps. I, mentre esperes que alguns líders intentin suavitzar la situació o facin un gest de reconciliació, et trobes amb el contrari. Cada dia sembla que entrem en una situació més polèmica i de la qual sigui més difícil trobar una sortida. Com a membre d'una entitat que sempre ha volgut promoure l'activisme, la participació ciutadana i una cultura de pau em sento trista. Per un costat tinc molta simpatia per la gent que surt al carrer, que defensa el seus drets de manera pacífica i que vol un canvi en la societat però, per l'altre, em fa por veure aquesta escalada de violència i la impossibilitat de trobar un espai de diàleg. Els que treballem en l'àmbit de la pau sabem que per resoldre qualsevol conflicte hem de deixar de posar condicions, hem de començar de zero i tenir la disponibilitat de fer un pas enrere i d'escoltar sense imposar.

També sabem que això es difícil i que moltes vegades cal un mediador que faciliti que les parts es puguin trobar en un espai neutre on desenvolupar empatia i entesa per arribar a un diàleg honest i aconseguir unes propostes constructives i acceptables per tothom.

I és aquí on veig que tothom tindrà un rol. Hi haurà d'haver espais de diàleg a tots els nivells: entre ciutadans, societat civil, institucions i polítics perquè la resposta sigui inclusiva i formi part d'un procés de democràcia participativa real. La democràcia no es un final. És un procés dinàmic i l'hem de fer entre tots i totes. Posem-nos a treballar i, senyors polítics, asseieu-vos a parlar!