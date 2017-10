Sense resposta ni paraules

alten paraules per explicar l'inexplicable. L'estimada Catalunya va ser requerida pel Govern de Mariano Rajoy perquè el seu responsable, Carles Puigdemont, respongués si s'havia declarat independent o no i va respondre que no responia. Puigdemont no es va sentir requerit, no va donar resposta i mai va ser més literalment irresponsable. Catalunya viu en un estat d'independència indiccionària: sense paraula i, per tant, sense definició, sense equivalència i sense explicació.

Així, la independència d'un territori va per barris. Els partidaris de la independència estan enfadats perquè creuen que no s'ha declarat i els contraris a la independència estan enfadats perquè opinen que sí. Hi ha infelicitat i descontentament. Hi ha indefinició independentista però hi ha indicis. Els bancs han marxat. Quina independència no comença perdent diners! La independència s'inicia quan un deixa de dependre d'altres i canvia les prestatgeries per caixes de fruita pintades de colors o per les Billys de la república independent de casa meva. Però el Govern vol la independència, l'herència i la indemnització.

El puigdemontià és molt «in». La inacció del major dels Mossos d'Esquadra (la seva única gent d'armes) el passat 1-O dona lloc a un delicte i es diu sedició.

Quan falten paraules o no hi ha acord sobre el significat de les que hi ha és impossible dialogar. Per això, no respondre encoratja l'article 155 de la suspensió de l'autonomia ja suspesa per la independència improclamada o indefinida, indiccionària. Amb ella fan caixa els partits que diuen patriotes als abanderats (caldria crear la paraula banderers) mentre el que augmenten són els inindependentistes. Ens falten paraules.