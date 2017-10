SegurCaixa rescindeix la pòlissa assegurances del Parlament

SegurCaixa Adeslas ha rescindit l'assegurança de responsabilitat civil contractada pel Parlament català per agreujar-se "el risc produït pels esdeveniments ocorreguts recentment a Catalunya" i, en concret, per la situació generada després de la suspensió per part del TC de la Llei de Transitorietat Jurídica.

El Parlament català ha registrat avui una carta de l'asseguradora en la qual comunica que "la pòlissa queda resolta i sense cap efecte de manera immediata".

El document explica els motius de la rescissió de la pòlissa de cobertura de responsabilitat civil contractada pel Parlament i que ha estat distribuïda a la reunió d'avui de la Mesa de la cambra catalana.

L'esmentada carta fa referència a l'augment del "risc produït pels últims esdeveniments polítics a Catalunya i, singularment, la suspensió mitjançant providència del TC, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat, amb data 13 de setembre del 2017, de la llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República".

El 19 de setembre del 2016 es va formalitzar el contracte de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya que estava dividit en dos lots, el primer incloïa la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i, el segon, la cobertura d'assegurances a tot risc de danys materials.

SegurCaixa Adeslas va ser l'empresa adjudicatària dels dos lots, la pòlissa dels quals ara s'ha rescindit.

El lot de responsabilitat civil incloïa la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial, per un import de 18.000 euros per als tres anys de durada inicial del contracte.

De la seva banda, el lot dos preveia una cobertura d'assegurances a tot risc de danys materials, per un import de 69.000 euros per als tres anys de durada del contracte.

Es dóna el cas que SegurCaixa Adeslas, participada per Mutua Madrileña (50 %) i CaixaBank (49 %) va rebutjar pagar la fiança de 5,2 milions d'euros que el Tribunal de Comptes va imposar a l'expresident de la Generalitat Artur Mas pel desviament de diners públics per a la consulta independentista del 9 de novembre del 2014 en entendre que els fets suposadament comesos per Mas "no estan coberts per la pòlissa".