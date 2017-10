La Taula per la Democràcia convoca dissabte una manifestació a Barcelona «per als drets i les llibertats»

La Taula per la Democràcia, plataforma que integra 90 entitats, sindicats, federacions i agrupacions dels àmbits econòmic, social, polític i cultural, convoca la ciutadania a participar aquest dissabte 21 d'Octubre a una manifestació "massiva" a Barcelona "en defensa dels drets i llibertats". És la mesura més destacada que s'ha acordat aquest dimarts en una reunió de la plataforma que s'ha celebrat a la seu de CCOO. Els impulsors no han concretat encara el punt de sortida i d'arribada de la marxa, que començarà a les cinc de la tarda. Tampoc si es repetirà l'Aturada per la Democràcia que es va fer el passat 3 d'Octubre tot i que "no es descarta", segons ha apuntat Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ens que forma part per la Plataforma.