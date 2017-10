Trapero, ovacionat a la seva arribada a la seu dels Mossos

Un grup d'uns 400 agents dels Mossos d'Esquadra han ovacionat aquest dimarts durant uns minuts al major del cos, Josep Lluís Trapero, a l'arribar al complex central a Sabadell (Barcelona), han explicat fonts dels Mossos a Europa Press.







Rebuda del Major a Egara. "Continueu fent la vostra feina..." pic.twitter.com/GmYCtJVhpB — Àlex Escolà DUI JA! (@alexdesuria) October 17, 2017

Trapero va acudir el dilluns a declarar a l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició per la seva actuació en les manifestacions del 20 de setembre en contra de les detencions de membres del Govern pels preparatius de l'1-O.La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar la llibertat del Major dels Mossos i de la intendent de l'Eixample Teresa Laplana perquè la seva actuació en els fets del 20 i el 21 de setembre "no apareix prou perfilada" com per vincular-los amb els incidents.La Fiscalia demanarà ampliar la investigació contra TraperoD'altra banda, la Fiscalia de l'Audiència Nacional sol·licitarà ampliar la investigació per sedició sobre el setge a la Guàrdia Civil el 20 de setembre als fets ocorreguts amb motiu de la celebració del referèndum de l'1-O, a la causa en què està imputat el més gran dels Mossos, Josep Lluis Trapero.La Fiscalia té previst presentar, segons fonts judicials, un nou informe o bé ampliar la denúncia que tramita el jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, que ahir va acordar l'ingrés a presó del líder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.La titular d'aquest jutjat, Carmen Lamela, en contra del criteri de la Fiscalia que va demanar presó incondicional sense fiança, va deixar ahir en llibertat a Trapero, entre altres motius, perquè la Fiscalia no havia ampliat la seva denúncia a l'1-O després que la Guàrdia Civil presentés un segon atestat en què el situava com "el braç executor" del pla independentista.En aquest atestat en què es basaria la propera iniciativa de la Fiscalia, la Guàrdia Civil esmenta episodis en què a més de Trapero apareixen altres persones com el seu superior, el director dels Mossos, Pere Soler Campins, que podrien ser susceptibles de noves imputacions .