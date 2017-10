El TSJC veu «evident» que la inviolabilitat no eximeix Forcadell de ser investigada

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar el recurs de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i va acordar seguir-la investigant per haver permès que s'aprovés la llei del referèndum, ja que veu «evident» que la seva «concreta conducta» no queda emparada per la seva inviolabilitat. La sala civil i penal del TSJC desestima els recursos de súplica plantejats per Forcadell i els membres de la Mesa Lluís Guinó i Simona Barrufet, de JxSí, i Joan Josep Nuet, de CSPQ, contra l'admissió a tràmit d'una segona querella fiscal per haver permès que la cambra aprovés la llei del referèndum i la de transitorietat.

L'alt tribunal acorda mantenir la investigació, en la mateixa peça ja oberta contra els membres sobiranistes de la Mesa per haver permès que es votés el full de ruta sobiranista, en considerar que existeix una «continuació planificada» dels fets que s'investiguen.

En el seu acte, el TSJC descarta l'argument de les defenses dels querellats que no se'ls pot investigar perquè, com a diputats, estan emparats pel principi d'inviolabilitat parlamentària, encara que precisa que haurà de ser el procediment penal el que acabi dilucidant si existeix o no responsabilitat penal en la seva actuació.



Les tesis de la Fiscalia

Per al TSJC és «evident que la conducta per la qual han de ser investigats els recurrents no és exactament la mateixa per la qual l'article 57.1 de l'Estatut els concediria la inviolabilitat». El TSJC accepta «provisionalment» la tesi «raonada» per la Fiscalia en la querella, en la qual detallava que els parlamentaris són inviolables pels seus vots i les opinions que emeten en l'exercici del seu càrrec, però no és un «privilegi personal que els immunitzi» de responsabilitat per actes «manifestament il·legals» executats «al marge o en contra del sistema parlamentari».

Un altre argument esgrimit per la Fiscalia, que el TSJC reprodueix, és que queden fora de l'àmbit de protecció del principi d'inviolabilitat les conductes en les quals «a més de l'opinió, calgui la concurrència d'una altra actuació», com la desobediència a resolucions judicials. Per a la Fiscalia, detalla l'alt tribunal, les decisions dels querellats «per posar en pràctica el designi secessionista van desbordar clarament els estrets marges de l'excusa absolutòria» i es van convertir en «pures vies de fet», alienes de l'acompliment de la seva funció representativa i susceptibles de persecució penal.

El TSJC accepta «provisionalment» aquests arguments de la Fiscalia però precisa que ara no els fa seus «en absolut», sinó únicament als «mers efectes» de possibilitar l'exercici de l'acció penal per part del ministeri públic. Això no obstant, recorda que el TC va advertir als membres de la Mesa querellats per haver permès que s'aprovés la llei del referèndum de les «eventuals conseqüències penals» i les «eventuals responsabilitats inclosa la penal» en què incorrerien en cas d'incomplimen.

El TSJC qualifica de «metajurídiques» algunes consideracions al·legades pels querellats en el recurs, ja que plantegen arguments que veu «aliens» a la «qüestió estrictament jurídica». Per això veu un tema «impropi» de l'actual fase del procediment que des de les defenses s'afirmi que no es pot exigir als querellats cap responsabilitat penal perquè van afavorir el debat sobre el dret d'autodeterminació, que és un dret «fonamental, transsumpte del dret essència a la dignitat humana».