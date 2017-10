VÍDEO | Escolta l´emotiu discurs de Trapero als Mossos que l´han ovacionat

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha estat ovacionat aquest matí a l'arribar al Complex Central d'Egara a Sabadell. Així, ha rebut el suport de desenes de companys del cos després que aquest dilluns a la nit la jutgessa Carmen Lamela el deixés en llibertat amb algunes mesures cautelars, com ara la retirada del passaport, compareixences quinzenals i la prohibició de sortir de territori espanyol. A més, va haver de facilitar un número de telèfon i fixar una persona de contacte per rebre qualsevol notificació. La magistrada va descartar la petició de la Fiscalia de presó provisional, una mesura que sí que va fer efectiva per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Tot seguit, Trapero ha dirigit unes paraules als Mossos que l'esperaven:





Aquesta ha estat la reacció del Major Trapero en veure's sorprès per la rebuda.

A les seves ordres, continuem treballant #somMossos pic.twitter.com/pcGzYlK9Yc — Mossos (@mossos) 17 de octubre de 2017

Així hem rebut al Major Trapero

Som allò que volem ser#somMossos pic.twitter.com/F1KxcoI8Qt — Mossos (@mossos) 17 de octubre de 2017

I aquesta ha estat la calurosa benvinguda al major del cos: