Xifren en 150 les empreses que marxen de Catalunya cada dia

La inquietud en el món econòmic per la situació política a Catalunya està provocant als últims dies la sortida diària d'unes 150 empreses amb seu al Principat, entre les quals hi ha ja moltes pimes, que segueixen així el camí iniciat per les grans companyies. El degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, Luis Suárez, va explicar a Efe que el trasllat de seus fora de Catalunya va començar a agafar un ritme alt a partir del 7 d'octubre, just després que Banc Sabadell i CaixaBank aprovessin el canvi del seu domicili social.

L'èxode d'empreses es va iniciar en forma de degoteig després del referèndum suspès pel Constitucional que es va celebrar l'1 d'octubre, es va incrementar el 7 d'octubre i ha agafat un ritme d'«unes 150 diàries» des de dimarts passat, quan va tenir lloc el ple en el qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va deixar en suspens una declaració unilateral d'independència.

Fins dijous passat, eren ja 581 les firmes amb seu a Catalunya que havien deixat la comunitat, xifra que s'h incrementa en les últimes hores.

«Primer se'n van anar les grans entitats financeres, després les empreses energètiques i les més emblemàtiques i ara són ja les petites i mitjanes empreses les que desplacen els seus centres de decisió», va dir Suárez. En paral·lel, el degà del Col·legi de Registradors de Catalunya va alertar que s'està produint també una paralització de les operacions de compra i venda d'immobles.

Davant d'aquest escenari, Suárez va indicar que «si la incertesa dura només unes setmanes la recuperació serà relativament ràpida, si no és així i acaba durant un any, la recessió és segura».

El degà del Col·legi de Registradors va afirmar que és molt difícil saber com pot evolucionar la situació els pròxims dies i fins a quin punt pot afectar l'economia productiva a Catalunya. En aquesta línia, va recordar que les expectatives influeixen en l'economia i que, per tant, hi haurà més risc que la situació política afecti l'economia productiva «si la inseguretat i la incertesa prenen un caràcter permanent».

Respecte a la congelació de les operacions de compravenda d'immobles, va assegurar que, davant la incertesa per una eventual declaració unilateral d'independència, «molta gent està ajornant la presa de decisions sobre hipoteques a 20 anys».

El mercat immobiliari ja havia començat a donar senyals d'alentiment abans que l'àmbit mercantil, ja que al setembre es van signar ja menys hipoteques que el mateix mes del 2016.