Bassa denuncia pressions a les empreses perquè canviïn la seu fora de Catalunya

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha denunciat aquest dimecres que s´han produït "trucades directes" a empreses perquè canviïn la seu social fora de Catalunya. "La majoria de les empreses que s´han posat en contacte amb el Govern ens han dit que ho feien per les pressions que rebien", ha assenyalat la consellera en roda de premsa a Tarragona. Bassa ha avançat que estan investigant aquestes situacions i que faran públic "quines empreses han rebut les trucades i d´on les han rebut directament". Bassa també ha considerat com una "pressió" el decret aprovat pel govern espanyol que facilita el canvi de seus perquè, segons ha criticat, permet actuar en dos dies sense tenir en compte el parer dels accionistes. La consellera ha admès que el Govern està "preocupat" per la situació, però ha insistit que fins ara només s´han produït canvis de seu social i fiscal que no tenen impacte en l´ocupació ni els resultats productius.