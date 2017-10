La candidatura de Barcelona a acollir l'EMA es presenta avui

L'acte oficial de presentació de la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA) se celebrarà avui a la tarda a Brussel·les. L'esdeveniment, que es va ajornar fa unes setmanes per la situació política a Catalunya, se celebrarà a la seu de la representació permanent d'Espanya davant de la Unió Europea. A l'acte hi seran presents la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, el conseller de Salut, Antoni Comín, i el segon tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

A l'esdeveniment han estat convidats representants de les institucions europees, ambaixadors dels Estats membres, tècnics i experts de l'àmbit farmacèutic espanyol i europeu i eurodiputats.

La candidatura oficial de Barcelona, de la mateixa forma que les de la resta de 18 ciutats que aspiren a acollir aquesta important agència, ja va ser presentada a finals de juliol davant la Comissió Europea, que el passat 30 de setembre va presentar la seva avaluació de les ofertes. Aquest informe no inclou ni guanyadors ni perdedors i es limita a enumerar les ofertes en base als criteris tècnics exigits.