Comín, Montserrat i Collboni defensen junts a Brussel·les la candidatura de Barcelona per acollir l'EMA

El conseller de Salut, Antoni Comín, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han defensat plegats, aquest dimecres a Brussel·les, la candidatura de Barcelona per ser la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA). "Barcelona està preparada", ha afirmat Collboni, en la presentació pública de la candidatura a la capital europea. "Des del principi teníem clar que havíem d'estar junts", ha indicat Collboni en referència al govern català i l'espanyol, i ha destacat que l'EMA és un exemple de "cooperació institucional". La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, també ha subratllat que la candidatura de l'EMA és un projecte "d'unitat" de les tres administracions. A més, la ministra ha recordat que el govern d'Espanya ha sostingut des d'un primer moment que "de tota Europa, Barcelona és la millor ciutat per acollir l'EMA". "Tot està enllestit perquè l'EMA es traslladi demà", ha assegurat. Per la seva banda, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha defensat que la col·laboració entre les administracions era "necessària" per l'èxit de la candidatura i que aquesta és la candidatura d'una "societat sencera". "Estem convençuts que Barcelona és la millor opció per l'EMA", ha conclòs.