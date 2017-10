Podem, ERC i PDeCAT mostren cartells demanant «Llibertat presos polítics» i Pastor els renya per «l'espectacle»

Durant la sessió de control al govern espanyol, els diputats de Podem i les seves confluències, ERC i PDeCAT han mostrat cartells per demanar la llibertat dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart. En els cartells d'ERC i PDeCAT es podia llegir 'Llibertat presos polítics' i apareixien els noms de Sànchez i Cuixart. En el cas de Podem i confluències, el cartell recollia la frase 'Llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart' escrita en català, castellà i anglès.

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, els ha cridat a l'ordre en dues ocasions i els ha renyat per "muntar un espectacle". "Estem aquí en representació de tots els ciutadans i l'espectacle que donen no correspon al que representem", ha manifestat. Pastor els ha demanat silenci i ha manifestat que al parlament espanyol "hi ha llibertat i es pot parlar de tot però que les idees es defensen amb la paraula i no amb l'espectacle". També ha retret els "gestos i les paraules ofensives" dels darrers dies al Congrés. "Mentre jo sigui presidenta aquesta cambra no es contaminarà", ha afegit.

Els cartells que s'han mostrat són els mateixos que els diputats del PDeCAT van exhibir ja a la sessió plenària de dimarts. ERC, que no hi va assistir, va deixar també uns cartells als seus escons on es veia la foto dels líders de les dues entitats i es llegia 'Llibertat'.

L'acte de protesta s'ha fet just després que el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, preguntés al ministre de Justícia, Rafael Catalá, si considerava que si les mesures aplicades a Catalunya així com la creació de la comissió per modernitzar l'estat autonòmic eren eines adequades per resoldre la crisi a Catalunya.

Catalá ha assegurat que "la millor manera de resoldre una crisi és complir les lleis i obrir espais de diàleg dins el marc constitucional". A més, ha apuntat cap al Govern de la Generalitat com a "culpable" de la situació i ha acusat En Comú Podem de voler "confonent la realitat".

Domènecha ha respost durament al ministre i li ha dit que protagonitzen "el govern del desastre". "Hem fet aquesta pregunta mil vegades i mil vegades han respost amb la mateixa misèria", ha manifestat. El portaveu de la formació ha criticat que "no fa de ministre de justícia", que "la separació de poders a Espanya és una ficció" i ha afirmat que l'única sortida és "crear un ampli democràtic de forces plurals per acabar amb el PP".