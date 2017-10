Exceltur diu que el turisme català pot perdre 1.700 milions si augmenta la tensió

Catalunya restaria un punt al creixement turístic per al conjunt del 2017, que passaria del 4,1% previst inicialment al 3,1%,si segueix l'actual tendència de caiguda de les reserves d'un 20% pel desafiament sobiranista, segons l'Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur.

D'aquesta manera, el sector turístic català, i en especial Barcelona, podria patir un descens del seu volum de negoci de fins a 1.796 milions d'euros, si persisteix el conflicte sorgit arran del desafiament sobiranista, segons aquesta aliança formada per les prinicpals empreses del sector turísitic a nivell estatal.

Mentre que els atemptats terroristes del passat 17 d'agost (17-A) a Catalunya amb prou feines han afectat al turisme català, l'impacte negatiu que ha acusat el sector des dels preludis del referèndum de l'1 d'octubre (1-O) ja representa descensos entorn del 15%.

El vicepresident executiu d'Exceltur, José Luis Zoreda, ha anticipat, a més, un major impacte sobre les reserves a futur, així com una parada, de moment a curt termini, en diverses inversions en projectes turístics que estaven previstes iniciar-se abans de finals del 2017.

Les reserves per a l'últim trimestre dels operadors turístics ja registren caigudes a Catalunya entorn del 20%, molt especialment a Barcelona, «en plena temporada de congressos i turisme d'oci i de compres», va indicar ahir Zoreda en una roda de premsa.

En aquesta línia, el vicepresident executiu d'Exceltur va subratllar que es tracta d'una valoració a tres mesos vista per a un trimestre «tremendament volàtil», on «tan d'hora es calmin les aigües i pogués haver-hi un diàleg en un marc legal constitucional on dirimir els problemes, bona part d'aquestes hipòtesis perden pes».



«Difícil de predir»

No obstant això, si es produissin molts disturbis o aldarulls del carrer, aquestes hipòtesis «poden agafar una magnitud que ara per ara és molt difícil predir», va lamentar el vicepresident executiu d'Exceltur.