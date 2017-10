Els exresponsables de l'ACM accepten 23 mesos de presó per espoliar l'entitat

Els exresponsables de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) Josep Maria Matas i Xavier Solà han acceptat sengles condemnes de 23 mesos de presó, que no implicaran el seu ingrés en un centre penitenciari, per espoliar l'entitat municipalista, després d'un acord amb aquesta per tornar-li els diners a terminis fins al 2019. En una sentència que és ferma, atès que tant la Fiscalia com la defensa van anunciar que no la recorreran, la secció 21a de l'Audiència de Barcelona ha condemnat els dos líders de l'ACM -entitat que agrupa ajuntaments nacionalistes- pels delictes de malversació impròpia i falsedat documental i ha acordat suspendre'ls la pena durant dos anys, en tenir en compte que tots dos no tenen antecedents.

L'acord ha estat possible després que els acusats hagin tornat a l'ACM més de 500.000 euros dels fons que es van embutxacar -desviament que la Fiscalia xifrava en un milió d'euros en el seu escrit d'acusació inicial- i que l'entitat municipalista, que en el seu moment va renunciar a exercir accions legals contra els processats, s'hagi compromès a no emprendre cap reclamació posterior.

La Fiscalia ha rebaixat la suma del saqueig que inicialment imputava als acusats, en comptabilitzar només les quantitats desviades des de 2007 i no els anys precedents, i ha aplicat a Matas i Solà l'atenuant molt qualificada de reparació del dany per tornar a l'ACM les quantitats desviades.

Solà, exresponsable dels serveis jurídics de l'ACM i que després va ser número dos del Departament de Cultura, ha aconseguit un pacte in extremis després que dilluns a la nit els òrgans col·legiats de l'entitat li permetessin tornar a terminis els 121.477 euros, un acord que ja comptava amb el beneplàcit del president de l'entitat, Miquel Buch.

En l'acord extrajudicial aconseguit amb l'ACM, Solà reconeix el deute contret amb l'entitat i, després de lliurar-li dilluns una primera quota de 25.000 euros, es compromet a pagar la resta dels diners desviats en sis terminis, l'últim dels quals saldarà el mes de març del 2019.

Matas, de la seva banda, ha presentat un escrit datat a l'octubre del 2017 en el qual Miquel Buch reitera que l'entitat es dóna per compensada amb el prop de mig milió d'euros que l'acusat ha anat tornant a l'ACM i que va acabar de pagar el 2014.



Ajuda de la Fiscalia

Tenint en compte l'acord aconseguit amb les defenses, la Fiscalia ha renunciat a la seva tesi inicial que l'ACM maneja principalment fons públics obtinguts de les quotes que satisfan els ajuntaments associats, fet que hauria comportat un delicte de malversació de cabals públics i dificultat el pacte extrajudicial.