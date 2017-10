Girona denuncia l'Estat per enviar a presó els líders d'ANC i Òmnium

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, juntament amb Àdam Bertran i Josep Bosch, representants de l'ANC Girona i d'Òmnium Gironès, van presentar ahir al jutjat de Girona una denúncia contra l'Estat espanyol per «vulnerar els drets de llibertat d'expressió, reunió i opinió». El text es va redactar després de l'empresonament de Jordi Cuixart i de Jordi Sànchez, i s'havia intentat presentar sense èxit a la comissaria de la Policia Nacional la nit anterior.

«S'està emparant la vulneració flagrant dels drets de les persones. És evident que no hi ha la independència dels poders i crec que tots ho podem percebre. A Girona, que l'any passat va ser escollida com a ciutat d'Europa 2016 precisament per destacar en la defensa dels valors de la pau i la defensa dels drets fonamentals, ens sentim en l'obligació de vetllar perquè en el nostre territori es vetlli per aquests drets», va assegurar Madrenas a les portes dels jutjats.

L'alcaldessa va recordar que el mateix dilluns «no ens van deixar entrar a la comissaria de Policia Nacional al·legant que tenien instruccions superiors de no permetre el pas a ningú».

Per Madrenas, «resulta absolutament impresentable, que una comissaria que efectua el servei de policia judicial no ens acceptés l'entrada» i va definir la situació com a «il·legal, ja que tenen l'obligació d'assistir tothom que hi acudeixi». També va assegurar que «és l'argument de la por, l'argument del qui no en té».

Preguntada per la possibilitat de noves jornades de vaga general durant els pròxims dies, l'alcaldessa de Girona no va descartar que el consistori se sumi a noves aturades de protesta. «L'Ajuntament de Girona donarà suport a totes aquelles fórmules, estratègies i accions que es decideixin per part del Govern català i del seu president» va explicar.

Segons consta en l'escrit de la denúncia, l'empresonament de Cuixart i Sànchez es deu a «motius exclusivament polítics i per haver exercit el dret de llibertat d'expressió i de reunió, l'Estat espanyol vulnera els principals fonaments d'un estat de dret, la garantia de les llibertats bàsiques».

Afegeixen que s'han violat «els drets fonamentals, aquells drets que són inalienables de tota persona, inherents a aquesta, inviolables i que tenen com a límit el respecte als drets dels altres».

Finalment, en aquesta denúncia també es posa de manifest que «res justifica la vulneració de llibertats bàsiques realitzada per motius polítics i de llibertat d'expressió».