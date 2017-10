González veu «un cert moviment de contenció» d'inversors pel conflicte polític català

El president de Pimec, Josep González, ha utilitzat l'expressió anglesa 'wait and see' per explicar el que en aquests moments s'observa en relació amb les decisions dels inversors internacionals que tenen la intenció d'invertir a Catalunya però que no tenen una pressa especial per fer-ho.

En una entrevista a l'espai 'Els Matins' de TV3, González ha assegurat que hi ha ''recel'' per part d'empresaris i això es tradueix en ''un cert moviment de contenció'' d'operacions d'inversió que opten per esperar el desenllaç de la crisi política entre Catalunya i Espanya.

En relació amb noves convocatòries d'aturades, González no s'ha mostrat partidari ''d'alterar el sistema productiu'' com a resposta política.