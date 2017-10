El Govern manté l'oferta de diàleg i no prendrà decisions fins demà

El Govern de la Generalitat manté l'oferta de diàleg que va llançar el president, Carles Puigdemont, amb la seva carta de resposta al requeriment de l'Estat, malgrat l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Així ho va explicar el portaveu de l'executiu, Jordi Turull, que va avançar que el Govern no «prendrà decisions» fins que demà, esgotat el termini que l'Estat ha posat a Puigdemont per rectificar, Espanya digui si tanca la porta al diàleg que reclama el president català. El que sí va avisar Turull és que el Govern «no plegarà veles ni restarà contemplatiu veient com ataquen o ocupen les institucions catalanes», va afirmar.

El Govern vol mantenir la seva estratègia i la seva oferta «sincera» de diàleg amb l'Estat malgrat l'empresonament dels líders de les entitats sobiranistes. Tot i que a la carta que Puigdemont va adreçar al president Mariano Rajoy denunciava la «creixent repressió» i demanava aturar-la, l'executiu ha preferit no moure's de la seva oferta tot i estar Cuixart i Sánchez en presó preventiva.

El govern espanyol va respondre la carta de Puigdemont posant un nou termini fins demà perquè Puigdemont rectifiqui o s'engegarà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Turull, però, va explicar que la Generalitat «no es mourà del que ja ha dit» i manté l'oferta de diàleg. Tot i que no està decidit si el president enviarà demà una nova missiva a Rajoy per reiterar la posició, Turull va explicar que la posició no variarà almenys fins dijous perquè «l'oferta és sincera». «El diàleg el mantenim sempre, forma part de la nostra manera de ser i de fer. No passem d'oferir dos mesos a dos dies. Vam fer una oferta de dos mesos per explorar», va dir el portaveu. A més, va voler dirigir-se en diverses ocasions directament a Rajoy per preguntar-li «voleu que parlem o no?». «Que responguin, que no han contestat encara si volen que seiem a parlar», va reblar.

Però el Govern tampoc tindrà paciència infinita i si dijous no veu un gest de l'Estat propens al diàleg que demana Puigdemont, les coses podrien canviar. «Perquè hi hagi diàleg, hi ha d'haver dos que volen dialogar. I si l'Estat no només no vol dialogar sinó que va en direcció contrària, a partir de dijous s'hauran de prendre decisions. Si ells volen diàleg, prendrem decisions», va avisar Turull.

De la mateixa manera, va voler reiterar que «el compromís del Govern de culminar el mandat de l'1-O és total». «La rendició no forma part de cap dels escenaris del Govern. Si ells plantegen la rendició i plegar veles, que no hi comptin», va advertir. I és que Turull té molt clar que la fita de la independència segueix estant al centre de la seva acció de Govern. «El que asseguro és que ni plegarem veles ni estarem contemplatius a veure com ataquen o ocupen les institucions catalanes», va etzibar.

A més, va denunciar «l'amenaça i repressió constant» de l'Estat, i va reconèixer que acabar amb aquestes accions «facilitaria» la relació i la possible negociació entre les dues parts. «Si volem parlar, el que no pot és seguir creixent aquesta dinàmica de repressió. Hi ha coses que ajuden i altres que dificulten. I no ajuda igual a dialogar anar amb presos polítics que sense. Però no obstant això, mantenim l'oferta del diàleg», va reiterar el portaveu català.

El que sí va voler avisar és que si demà es rebutja l'oferta de Puigdemont, el Govern consideraria que l'Estat està tancant pràcticament totes les portes a la negociació. «Ells són els qui dinamiten els diàlegs i els ponts. I segurament el dijous seran ells qui poden dinamitar el diàleg de manera molt definitiva, en funció de com responguin a aquesta oferta. Si la contestació torna a ser el menyspreu, la negació de la realitat i l'amenaça, seran ells qui dinamiten el diàleg. Nosaltres també tenim mil raons per no seure, però volem seure i parlar», va concloure Turull.



«Un episodi vergonyant»

D'altra banda, i insistint amb el que ja va dir dilluns al vespre, Turull va qualificar l'empresonament de Sánchez i Cuixart com un «nou episodi de vergonya democràtica per part de l'Estat». «Són dues persones innocents i un tribunal incompetent els ha empresonat per un delicte inexistent. El que no va fer mai el Tribunal d'Ordre Públic amb el president d'Òmnium durant el franquisme, ho ha fet el seu tribunal hereu al segle XXI», va sentenciar.



Les converses entre JxSí i la CUP

Mentrestant, el grup parlamentari de JxSí treballa «amb pas ferm» amb la CUP per avançar en «la concreció parlamentària dels efectes vinculants del referèndum de l'1 d'octubre», que consisteixen en «fer efectiva la república». «Per molt que ens peguin i ens empresonin, seguim drets. Nosaltres hem vingut aquí a fer el que hem vingut a fer, i no canviarem per molt que ens reprimeixin», va recalcar Lluís Corominas, que va lamentar que el Govern hagi rebutjat les ofertes catalanes de diàleg.

Més enllà va anar la CUP, la diputada Mireia Boya va assegurar que la independència de Catalunya és «una necessitat bàsica i ineludible» i va apuntar que estan treballant amb JxSí per fer-la efectiva en els pròxims dies: «Es trobaran la república proclamada quan vinguin per nosaltres», va dir.

En roda de premsa al parlament, la diputada va refusar concretar «com i quan» es proclamarà la república per evitar la «repressió» de l'Estat, però va precisar que «es pot fer amb moltes fórmules» i que «no és imprescindible» una votació al parlament. «Estem en converses amb JxSí per trobar el millor moment i la millor fórmula per proclamar la república, aplicar la llei de transitorietat i avançar en el procés constituent», va assenyalar, corroborant els contactes que ja va anunciar JxSí.

Per a Boya, l'oferta de dos mesos de diàleg ha perdut vigència després de l'entrada a la presó de Sánchez i Cuixart. «Aquí només podem parlar de república», va assegurar Boya, que va defensar una mediació entre iguals un cop s'hagi efectuat la proclamació.