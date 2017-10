Iceta apel·la responsabilitat de Puigdemont i diu que està a les seves mans evitar el 155

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha advertit avui al president català, Carles Puigdemont, que "està a les seves mans evitar" l'aplicació del 155, i li ha demanat que per "responsabilitat política" i per "patriotisme" respongui al requeriment del Govern que no va declarar la independència.

En declaracions a Catalunya Ràdio i menys de vint-i-quatre hores abans que expiri el nou termini donat per l'Executiu de Mariano Rajoy al president català, Iceta ha llançat "un últim prec".

"President, no provoqui l'activació del 155, està a les seves mans, no seria vist com una derrota sinó com un gest intel·ligent polític, fins i tot alguns dirien d'astúcia" (..) per responsabilitat política, per patriotisme i com a president de més de 7 milions de catalans, li demano que no permeti el 155", ha reclamat Iceta en al·lusió a l'article de la Constitució que podria suspendre l'autonomia catalana.

En aquest sentit, el primer secretari dels socialistes catalans ha convidat Puigdemont a dir la "veritat" en la seva resposta al requeriment del Govern, que el 10 d'octubre el "Parlament no va declarar la independència" de Catalunya, més enllà de mantenir la seva oferta de diàleg en la seva resposta a Rajoy.

En aquest context, Iceta ha avisat Puigdemont que amb una "declaració unilateral d'independència (DUI) sobre la taula, ho posa molt fàcil a Rajoy per dir que així no es pot dialogar". "Una DUI trenca la possibilitat de diàleg", ha rematat.

Segons Iceta, ni el PP ni el PSOE ni el propi Rajoy volen activar el 155, i així ha insistit que "evitar-ho està en mans" del president de la Generalitat.

Iceta ha opinat que, en aquests moments, "no queda clar" si a Catalunya segueixen vigents la Constitució i l'Estatut, per això el 155 és un "mecanisme per forçar" que aquesta estigui dins de la legalitat.

El líder del PSC ha precisat que si s'aplica el 155 vol que sigui per a la convocatòria immediata d'eleccions a Catalunya, i ha titllat de "barbaritat" que poguessin il·legalitzar-se partits o programes electorals com va apuntar el president del PPC, Xavier García Albiol. EFE