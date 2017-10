Manresa comença a retirar les darreres plaques franquistes

L'Ajuntament de Manresa va començar la retirada de les plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda. Operaris de la brigada municipal van iniciar aquests treballs a la façana del número 130 del carrer del Bruc. Va ser la primera d'una llista de 148 plaques existents a la ciutat, tot i que, des de la notícia que es faria la retirada i arran de les primeres notificacions rebudes, alguns propietaris ja les han retirat personalment.

En aquests darrers mesos, les propietats han rebut una carta on se'ls informava de la retirada i on alhora se'ls convidava a retirar la placa. En cas de no haver rebut cap comunicació de retirada per part de la comunitat, la brigada municipal procedirà a fer-ho.

Les plaques retirades es dipositaran al Museu Comarcal de Manresa per poder utilitzar-les per tal que esdevinguin un material històric útil contra l'oblit i per a l'educació per a la pau, el respecte a les persones i la llibertat. Amb la retirada de les plaques franquistes que queden a la ciutat, l'Ajuntament referma el seu compromís amb la lluita contra el feixisme i per la recuperació de la memòria històrica.