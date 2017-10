Milers de persones exigeixen a Girona l'alliberament de Cuixart i Sànchez

Prop de 15.000 persones van demostrar ahir que les nombroses manifestacions de les darreres setmanes no els han passat factura i van tornar a sortir massivament al carrer per reclamar l'alliberament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. L'acte, que va començar a les vuit del vespre a la plaça de la Constitució, va continuar amb una manifestació per Jaume I, tot passant per les dues subdelegacions del Govern –tant l'antiga com la nova– i va finalitzar a la plaça de la Independència. Al llarg del recorregut es van poder escoltar proclames com «Sànchez i Cuixart, llibertat», «Som el poble, tenim el poder», «No passaran», «Ni un pas enrere», «Presos polítics, llibertat» o «Millo dimissió». Altres localitats gironines, com Olot o Figueres, també van celebrar protestes nocturnes, mentre que milers de persones van omplir l'avinguda Diagonal de Barcelona amb el mateix objectiu.

Amb la plaça de la Constitució plena a vessar, l'acte va començar amb la música d'Adrià Bauzó. El primer a prendre la paraula va ser el president d'Òmnium Cultural a Girona, Sergi Font, que va exercir com a mestre de cerimònies. Font va assegurar que «ens hem guanyat la República Catalana», i va assegurar que la manifestació d'ahir va servir per demostrar que «no ens creiem les seves mentides», tot afirmant que «han manipulat la justícia per empresonar dues persones innocents».

A continuació va ser el torn del nou coordinador de l'ANC a Girona, Adam Bertran, que va considerar que ahir era un dia «trist». «Ens agradaria no haver de ser aquí, però volem demostrar que no ens deixarem atemorir per les seves mentides, els seus enganys, les seves porres i la seva policia... que ens deu estar mirant», va afirmar, mentre el públic esclatava en crits de «fora les forces d'ocupació». Bertran va defensar un cop més que les manifestacions han de continuar «de forma pacífica i amb les mans enlaire», i va convidar tots els assistents a participar dissabte en la concentració organitzada dissabte a Barcelona per seguir reclamant la llibertat de Cuixart i Sánchez.

Tot seguit va pujar a l'escenari Laura Iglesias, representant del sindicat Ustec, que va llegir un manifest a favor de l'escola catalana, que durant les darreres setmanes ha estat en el punt de mira després que alguns sectors de PP, PSOE i Ciutadans l'hagin acusat d' «adoctrinar» els alumnes. Iglesias, en nom de la comunitat educativa, va rebutjar fermament els «indignes i indiscriminats» atacs a l'escola catalana, que, segons va subratllar, ensenya als seus estudiants «els valors democràtics de la participació, el diàleg, el respecte i la no-violència».

El manifest va afirmar que les escoles públiques «són el punt de trobada de totes les famílies, vinguin d'on vinguin», i va considerar «denigrants» afirmacions com la del ministre Alfonso Dastis, que va assegurar que als col·legis catalans no s'ensenya català, o del president del PPC, Xavier Garcia Albiol, qui va indicar que les escoles públiques inculquen als seus alumnes l'odi a Espanya. Al contrari, va afegir Iglesias, «a les escoles catalanes no hi ha conflictes lingüístics, no s'adoctrina ni es fonamenta l'odi en cap sentit i s'obtenen millors notes de coneixement del castellà que a la mitjana espanyola». La comunitat educativa tem que el govern de l'Estat estigui teixint una «gran mentida» per «generar les condicions que suposadament justifiquin» la intervenció de l'educació catalana, perquè «deixi de ser la eina que ens cohesiona i referma com a poble».

La següent intervenció va ser la de Sarai Espinosa, membre del Comitè de Defensa del Referèndum de Girona. Espinosa va demanar, entre els aplaudiments de tot el públic, que el Govern català apliqui de forma immediata els resultats del referèndum de l'1 d'octubre.

Finalment, l'exjugadora de l'Uni Girona Noemí Jordana va llegir un manifest unitari de Girona Vota. Segons va indicar, l'Estat espanyol «ha tornat a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segleXXI», i va considerar que empresonar Cuixart i Sànchez per manifestar-se pacíficament és «un greu error que posa en risc els valors democràtics».

Segons va afirmar, cap dels dos detinguts, així com les entitats que encapçalen, han comès cap delicte: «Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots». El text llegit per Jordana afirmava que l'objectiu d'aquestes detencions és «desactivar» les entitats sobiranistes i «així justificar una repressió indiscriminada contra tota la societat civil». Davant d'aquesta situació, va assegurar que Catalunya és «un sol poble unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat», i va exigir l'alliberament dels detinguts: «No demanem clemència, exigim justícia», va concloure.



Cap a la plaça Independència

Després del cant de L'Estaca i Els Segadors al ritme d'Adrià Bauzó, la concentració es va començar a moure per convertir-se en una manifestació que va passar pel davant de la Subdelegació del Govern -on es van poder escoltar crits com «Aquest edifici serà una biblioteca»- i que va deixar espelmes davant de l'edifici per recordar els empresonats. Finalment, el recorregut va arribar sense incidents a la plaça de la Independència després d'haver fet una breu aturada a Correus.

La manifestació de Girona va ser simultània a la d'altres localitats gironines, com Olot i Figueres, mentre que el centre de Barcelona també es va convertir en un immens mar d'espelmes per exigir l'alliberament de Cuixart i Sànchez.