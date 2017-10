Millo: «Sánchez i Cuixart són a presó pels seus actes i no per les seves idees»

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va considerar ahir que els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, no són presos polítics ja que són a la presó pels «seus actes» i no per «les seves idees», i va cridar a desvincular les decisions judicials de l'acció política. En declaracions a Catalunya Ràdio, i després d'expressar el seu respecte per les decisions judicials, Millo va advertir ahir que intentar «barrejar» l'àmbit judicial en el procés sobiranista amb l'actuació política en el conflicte de Catalunya és un «error gravíssim».

Així, i preguntat si l'empresonament de Sánchez i Cuixart pot afectar la solució de la situació de Catalunya, Millo va opinar que «ni ajuda ni deixa d'ajudar». «S'ha de separar una cosa de l'altra, i demano ser capaços de fer l'esforç i separar l'acció judicial, que és independent, de la política. El Govern i la Generalitat tenim l'obligació de buscar una solució als problemes d'entesa, i aquesta obligació és independent de l'acció judicial», va argumentar.

El delegat del Govern va defensar que els dos encausats són els que «instaven a la mobilització», que tenia com a «objectiu impedir l'actuació de la policia judicial»: «Això és el que s'està jutjant» i, per tant, Sánchez i Cuixart estan a la presó pels «seus actes» i no per «les seves idees», va subratllar.

També el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va deixar clar que a Espanya «ningú» està pres per pensar «d'una forma o una altra, sinó per incomplir la llei» i que les decisions judicials, es comparteixin o no, han d'acatar-se perquè la llei «és igual per a tothom».

D'igual manera, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, en relació amb la presó cautelar per als dirigents independentistes d'Òmnium i ANC, els va qualificar de «polítics presos», però no «presos polítics». L'ordre de presó, va dir, «és conseqüència de la possible acreditació de la seva participació en uns fets que podrien constituir un delicte de sedició», va dir el ministre abans de rebutjar el terme de «presos polítics» per a ells. «El que són és polítics presos, que no és el mateix», va sentenciar.

Finalment, el president del PP, Xavier García Albiol, va assegurar que els líders de l'ANC i Òmnium no són presos polítics perquè «no són polítics» i, a més, va afegir que a l'Estat espanyol «no s'empresona ningú per les seves idees» sinó per fets «molts greus», va reblar.