La patronal rebaixa dues dècimes el creixement pel procés

La CEOE va rebaixar dues dècimes la previsió de creixement econòmic per a aquest any, del 3,2% al 3%, per l'efecte de la incertesa derivada de la situació política a Catalunya, d'acord amb l'últim Panorama Econòmic publicat ahir.

La patronal alerta que aquest escenari ja ha tingut impacte en el sector financer, la inversió i el trasllat d'empreses fora de Catalunya, així com en les caigudes de la borsa, l'augment de la prima de risc, la sortida de capitals d'Espanya i la qualificació creditícia.

Tot i que encara «és d'hora» per quantificar l'impacte en l'economia real, la CEOE considera que, si perdura aquesta incertesa, podria intensificar-se la desacceleració de l'activitat i l'ocupació prevista per a finals d'aquest any i 2018.

A això afegeix que el retard en la presentació del projecte pressupostari per a 2018 «no ajuda a millorar la situació». Malgrat això, la patronal justifica l'estimació de creixement del 3% aquest any (una dècima inferior a la prevista pel Govern central en el pla pressupostari enviat a Brussel·les) per la «bona marxa» de l'activitat a l'estiu i la creació de llocs de treball.

En el pla pressupostari, el Govern ha elevat una dècima la previsió de creixement per a aquest any però ha reduït en tres dècimes la de 2018 -del 2,6% al 2,3%- precisament per la situació a Catalunya.



La situació, segons Economia

La secretària d'Estat d'Economia, Irene Garrido, va dir ahir que la reducció de la previsió de creixement econòmic per a 2018 s'emmarca en un escenari d'incertesa pel conflicte català, de manera que «seria més gran» si es donés la independència, una cosa que no preveu el Govern.

Durant la seva intervenció en el Fòrum Cinco Días, la secretària d'Estat va dir ahir que el pla pressupostari per 2018 enviat ahir pel Govern a Brussel·les no contempla un impacte d'aquesta incertesa en el curt termini, ja que la previsió de creixement econòmic per a aquest any fins i tot augmenta una dècima, fins al 3,1%.

No obstant això, la tensió en els mercats derivada del conflicte català suposa un «risc geopolític» que sí que impacta en el mitjà termini, pel que ha rebaixat la previsió de creixement del 2,6% al 2,3%.

Garrido va recordar que Catalunya «té una economia enormement oberta, ha aprofitat l'impuls de les exportacions i ha estat la regió més beneficiada dels fons de liquiditat de l'Estat».

La seva evolució econòmica ha anat «a l'una de l'espanyola», amb creixements en 2016 del 3,4% i del 3,3%, respectivament, ha apuntat.

Tot i això, va afegir, la situació social i la marxa d'empreses són el reflex que la independència de Catalunya d'Espanya «seria un suïcidi econòmic», perquè suposaria sortir fora dels tractats comercials de la UE o perquè hauria fronteres físiques, alguna cosa que «no té explicació».



«Repercussió financera»

A més, «té una repercussió financera perquè implicaria la sortida de l'euro», el que deixaria a les entitats financeres amb domicili a Catalunya sense accés a la liquiditat del Banc Central Europeu (BCE), va recordar.

Garrido, va apuntar a més que el principal creditor de Catalunya és el Govern i, el segon, el Banc Europeu d'Inversions (BEI), i que la independència suposaria la pèrdua de 4.600 milions d'euros dels fons estructurals per 2017-2020.

«En definitiva, la independència suposaria l'empobriment de població amb destrucció de crèdit, amb tensions pressupostàries perquè hi hauria menys ingressos tributaris, amb processos inflacionistes derivats d'haver de finançar dèficit emetent deute i, en definitiva, un desastre de fugida de capitals per falta de confiança política i econòmica», va dir.

No obstant això, aquesta situació «no tindrà lloc perquè s'estan posant els mitjans necessaris», va dir Garrido, que va apel·lar al Govern de la Generalitat que «prengui consciència i torni a la legalitat».

Per a Garrido, aquesta crisi catalana també ha paralitzat l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per a 2018, tot i que el Govern encara confia en tirar-los endavant «quan la situació es normalitzi», per la qual cosa va apel·lar al consens de tots els partits perquè «fem un esforç».

En aquest sentit, va indicar que la pròrroga durant 2018 dels pressupostos de 2017 suposarà la congelació dels salaris públics i una revaloració de les pensions (del 0,25%), el que a més crea incertesa en l'economia espanyola i catalana.



L'advertència de Moody's

Moody's va advertir en un comunicat ahir que l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola per suspendre l'autonomia de Catalunya podria «augmentar la crisi» territorial a l'Estat i deixaria «poc clara» la trajectòria de la qualificació creditícia d'Espanya.

L'agència recorda també que l'article 155 mai no ha estat utilitzat i que la seva activació «podria afavorir encara més les tensions separatistes».

Moody's apunta que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució «asseguraria que Catalunya continués sent part d'Espanya a curt termini», però que la seva utilització també augmentaria la «incertesa» sobre la resolució del conflicte català a llarg termini.

Igualment, Moody's afirma que «la probabilitat de la secessió catalana continua sent baixa», però que «la ràpida escalada de les tensions, juntament amb l'impàs polític en curs», suggereixen que aquesta probabilitat d'independència «ha augmentat una mica en les últimes setmanes».

D'altra banda, Moody's va considerar «molt probable» que hi hagi eleccions a Catalunya aquest 2017, sigui quin sigui l'escenari. Tanmateix, ha apuntat que la forma en què es convoquin aquests comicis donarà una senyal sobre com hauran evolucionat les «tensions», depenent de si es fa amb una convocatòria de la Generalitat o del govern espanyol a través de l'article 155.

L'agència de qualificació recorda que aquest article 155 de la constitució espanyola permet al govern central «prendre totes les mesures necessàries» per obligar una comunitat a complir amb la llei, incloent la suspensió de l'autonomia concedida a Catalunya.

La firma assenyala que «l'escalada de la crisi» és negativa per al deute públic de l'Estat, de manera que podria compensar a la baixa les millores que han viscut darrerament l'economia i el sector financer a Espanya.

Així mateix, Moody's va recordar que el govern espanyol es troba en minoria al Congrés i que ja ha hagut d'ajornar la presentació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2018.

Per altra banda, un document confiscat en els registres previs al referèndum de l'1-O reconeix que Catalunya podria tenir dificultats per pagar les nòmines en cas de declarar-se la independència, es veuria obligada a endarrerir els pagaments a proveïdors i intentaria buscar un sistema per traslladar els comptes a París.