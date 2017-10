Puigdemont aixecarà la suspensió de la independència si s'aplica el 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avançat al consell nacional extraordinari del PDeCAT que aixecarà la suspensió de la independència si l'Estat aplica l'article 155 de la Constitució. Així ho han explicat a l'ACN fonts coneixedores de la reunió celebrada aquest dimecres al vespre al World Trade Center de Barcelona. La primera a parlar en el consell nacional ha estat la coordinadora general del partit, Marta Pascal, que ha traslladat el suport de la formació al cap del Govern perquè prengui aquesta mesura. Just després, Puigdemont ha confirmat que si l'Estat suspèn l'autonomia de Catalunya no tindrà més remei que aixecar la suspensió de la declaració d'independència. Ara bé, si el govern espanyol no aplica el 155 el PDeCAT aposta per no aixecar la suspensió i mantenir la via del diàleg. D'altra banda, Pascal ha assegurat que el partit no preveu ara cap escenari d'eleccions, i que en el consell nacional ni ella ni Puigdemont -els únics que han pres la paraula- no s'hi ha referit. En la mateixa línia, Sergi Sabrià, diputat de Junts pel Sí per ERC al Parlament de Catalunya, ha afirmat aquest dimecres que convocar unes eleccions autonòmiques en aquest moment seria el mateix que fer una "traïció" al mandat que va sortir del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.

Tot i l'aval del PDeCAT perquè Puigdemont aixequi la suspensió de la declaració d'independència si l'Estat aplica el 155, no s'ha concretat quan pot arribar aquest escenari. És a dir, no s'ha detallat si aquest aixecament -que hauria de tenir lloc, previsiblement, en una nova sessió plenària al Parlament- ha de tenir lloc quan el govern espanyol anunciï els tràmits de la suspensió de l'autonomia, o bé si s'ha de produir quan el Senat confirmi l'aplicació de l'article 155.

Després que el govern espanyol hagi dit que no aplicarà la suspensió de l'autonomia si Puigdemont convoca eleccions, Pascal ha subratllat que no s'ha parlat d'aquesta possibilitat. Pel que fa a uns comicis constituents, la també diputada de JxSí ha recordat que el full de ruta i el programa electoral de la coalició independentista ja preveu aquestes eleccions, que "quan toquin ja vindran". "No és un escenari que hi hagi damunt la taula", ha insistit.



Aposta pel diàleg

Tant Pascal com Puigdemont han reiterat que mantenen la mà estesa del diàleg, i han assegurat que si hi ha voluntat de l'Estat per a negociar "cal asseure's i parlar". Però també han deixat clar que si la resposta a aquesta oferta de diàleg és el 155 caldrà aixecar la suspensió de la declaració d'independència. "Sempre hem dit que tenim el mandat de l'1-O i que el volem fer efectiu. Ho volem fer bé, i que en aquest país les coses passin en base al compromís que tenim", ha constatat Pascal.

De fet, s'espera que la carta que Puigdemont enviarà aquest dijous al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, anirà en aquesta mateixa línia del diàleg. Tot i que el president del Govern ha d'acabar de perfilar la missiva amb els consellers de l'executiu, Puigdemont tornarà a apel·lar al diàleg i a la negociació amb l'Estat, encara que també insistirà que no farà cap passa enrere.

A més, Pascal ha destacat que el consell nacional ha estat "molt plàcid", i una mostra n'és que no hi ha hagut cap altra paraula demanada, més enllà de la seva i la del president del Govern.



La Moncloa ho veu un "xantatge innacceptable"

El govern espanyol ha considerat aquest dimecres a la nit que l'advertiment que ha fet avui el PDeCAT és un "xantatge inacceptable", segons fonts de la Moncloa. De la mateixa manera, l'executiu liderat per Mariano Rajoy reitera que l'únic responsable de l'activació de l'article 155 és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.