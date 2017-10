Rajoy demana a Puigdemont «seny» per evitar que hagi d'aplicar el 155

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat avui al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, davant el termini que té fins demà per evitar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, actuï amb "seny, equilibri" i pensant en l'interès general.

Rajoy ha llançat aquest missatge a Puigdemont en la sessió de control a l'Executiu del Ple del Congrés i en resposta a una pregunta del diputat del PDeCAT Jordi Xuclà la vigília que es compleixi aquest termini perquè rectifiqui la seva posició o, d'altra manera, recorrerà a aquell article del text constitucional.

El president del Govern ha demanat al parlamentari del PDeCAT que facin un esforç per convèncer el president de la Generalitat que no creï més problemes dels que ja ha creat perquè, "si no -ha dit- obligarà el Govern a prendre decisions que seria millor no fer-les mai"