Sànchez demana canviar de mòdul per motius de seguretat

El líder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, intern a la presó madrilenya de Soto del Real, ha sol·licitat a un funcionari el trasllat a un altre mòdul després que un pres es dirigís a ell per dir-li "viva España".

Fonts penitenciàries han indicat a Efe que en sentir aquestes paraules, Sànchez li ha demanat a un funcionari de la presó que el canviessin a un altre mòdul, si bé el treballador de la presó li ha explicat que en el que es troba no hi ha problemes per a la seva seguretat i, per tant, no hi ha motius per traslladar-lo a una altra zona.

Sànchez va ingressar la nit de dilluns passat juntament amb el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

Encara que al principi van compartir mòdul, els dos interns es troben separats: un d'ells està en el mòdul 1 i l'altre al 4, i allunyats dels presos més famosos com Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González i Gerardo Díaz Ferrán, que es troben en altres mòduls, com el 8 i el 10.

Cuixart i Sànchez estan reclosos en mòduls molt tranquils, amb presos primaris, és a dir que delinqueixen per primera vegada, amb alguns d'edat més avançada o amb interns en segon grau.

A cap d'ells se li ha aplicat el protocol de prevenció de suïcidi i als dos se'ls va sotmetre als tràmits habituals que es duen a terme per a l'ingrés a la presó.



L'advocat de Jordi Sánchez diu que està "molt serè"

Jordi Pina, advocat del líder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, ha assegurat que el seu client es troba "molt serè" després d'ingressar a la presó i que l'ha emplaçat a preparar-se per estar "molt temps" a la presó, ja que en el millor dels casos passarà empresonat uns quinze dies.

Pina ha explicat que va avisar al seu client que havia d'estar preparat per a "estar-se molt de temps" a la presó, per "prudència" i per evitar donar-li "falses esperances".

El lletrat de Sánchez ha afirmat que intentarà tenir a punt avui el recurs que presentarà davant la Sala Penal de l'Audiència de Barcelona perquè revoqui l'ordre de presó preventiva, però que és "pràcticament impossible" que els líders de l'ANC i Òmnium surtin de la presó en menys de quinze dies.

"Si la sala d'apel·lacions ens denega el recurs, llavors es complica i aniríem per llarg", ha afegit Jordi Pina.