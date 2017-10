Tots els alumnes amb necessitats especials podran estudiar a escoles ordinàries

Amb l'objectiu de garantir que tots els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya siguin inclusius, és a dir, s'hi puguin escolaritzar tots els alumnes independentment de les seves necessitats educatives, el Govern va aprovar el decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, un text que regula l'atenció educativa de tot l'alumnat de manera que es pugui garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats per a l'èxit educatiu del sistema. El decret dona més veu a les famílies, que decidiran quina escolarització volen per al seu fill, i estableix diferents suports en funció de les necessitats de cada alumne.

Així, la norma estableix mesures i suports de tres tipus: universals, addicionals i intensives. Les mesures intensives seran per a singularitats individuals, accions d'alta intensitat i llarga durada calculades per al 5% dels alumnes, mentre que les mesures i suports addicionals van destinats a l'atenció específica als aprenentatges, accions flexibles, temporals i preventives, per a un 15% dels alumnes. A més, les mesures universals aniran destinades a tots els alumnes a tots els entorns per a accions preventives i proactives.

Amb aquestes mesures es preveu que tots els alumnes amb necessitats educatives especials s'escolaritzin a centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l'escolarització en un centre d'educació especial per a l'alumnat amb discapacitat greu o severa. Per tant, aquest és un dels principals canvis de model, a més d'oferir més pes a les famílies, ja que decidiran l'escolarització del fill amb el suport dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics.



Col·laboració entre els centres

El decret també preveu que els centres d'educació especial treballin en col·laboració i en xarxa amb els centres ordinaris, així com podran ser centres proveïdors de serveis i recursos, és a dir, els docents i professionals de l'atenció educativa als centres d'educació especial, podran oferir suport als docents dels centres ordinaris per així orientar les accions educatives per a tots els infants.