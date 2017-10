Tres famílies de la Seu d'Urgell ratifiquen la denúncia per incitació a l'odi en una escola

Tres famílies de la Seu d'Urgell han acudit aquest dimecres al Jutjat citats pel jutge arran de la denúncia que van interposar a la Guàrdia Civil per comentaris realitzats per diversos professors, així com "actituds emparades pel director". Segons les denúncies, un dels alumnes hauria sofert "humiliacions, insults i fins i tot agressions" perquè la seva mare és guàrdia civil, cosa que coneixen la resta de companys i professors. Aquests fets s'haurien produït el 3 d'octubre.

Els denunciants han acudit, aquest dimecres, al jutjat per al tràmit d'oferiment d'accions i en el transcurs d'aquest procediment han ratificat la denúncia. En aquest moment, no estan constituïts com acusació particular en la causa.



El jutge seguirà amb la instrucció de les diligències i amb els tràmits que consideri oportuns la denúncia contra l'escola pública Albert Vives de la capital de l'Alt Urgell.