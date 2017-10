Xuclà a Rajoy: «Vostè no pot suspendre la realitat»

Rajoy ha respost la pregunta que l'hi ha fet a la sessió de control el portaveu adjunt del PDeCAT, Jordi Xuclà. El diputat del PDeCAT li ha recordat que té sobre la taula una proposta de diàleg i de reunió amb Puigdemont i li ha recordat que malgrat els seus plans d´aplicació del 155 "vostè no pot suspendre la realitat". Xuclà també ha acusat el ministre d´Exteriors, Alfonso Dastis, de "mentir" quan va assegurar que a les escoles catalanes no s´ensenya castellà.

En la seva resposta, Rajoy ha assegurat que fins ara el seu govern "ha actuat amb moderació, prudència i sensatesa", i ha acusat els partits independentistes d´haver "liquidat" la Constitució i l´Estatut a Catalunya. Segons Rajoy, el que és "lògic, raonable i sensat" és que Puigdemont aclareixi si ha proclamat o no la independència en els termes del seu requeriment. En aquest sentit ha demanat al PDeCAT que faci "un esforç per convèncer Puigdemont que no creï més problemes dels que ha crat", perquè "si no obligarà el govern a adoptar decisions que sens cap mena de dubte seria millor no adoptar mai".