ANC i Òmnium criden a retirar diners dels bancs per pressionar l'Estat

Crida per la Democràcia ha demanat a la població que vagui demà entre les vuit i les nou del dematí a un dels cinc principals bancs del país per «retirar el que vulguis d'efectiu», en el que emmarca com una acció directa de protesta per exigir l'alliberament dels líders de les organitzacions Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. En un missatge a través de les xarxes, l'entitat també afegeix que els usuaris de CaixaBank o Banc Sabadell poden «expressar el seu malestar» amb el trasllat de les seus.