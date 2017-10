Càritas adverteix que les famílies no noten la millora de l'economia

L'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va alertar que la majoria de les llars catalanes no han notat els efectes de la millora econòmica, ja que «la pobresa s'està cronificant a Catalunya» i la bretxa entre rics i pobres cada vegada és «més gran». L'any 2016, Càritas Diocesana de Catalunya va atendre un total de 360.604 persones beneficiàries, una xifra superior en un 4,7% a la del 2015, i de les persones ateses el 2016, els menors van representar el 22,7%, mentre que el 2015 van ser el 15%.

Durant l'acte de presentació de la memòria de Càritas Diocesanes a Catalunya del 2016, l'arquebisbe va posar l'accent en «la falta d'un habitatge digne i de polítiques per atendre les persones refugiades», i va destacar que «els nens són la part més fràgil del sistema, per això s'han de protegir».

El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, va alertar sobre el risc que «com a societat ens estiguem acostumant a la precarietat», així com de «la desconfiança dels ciutadans en la participació social i política com a estratègia per millorar les condicions de vida».

Roig va afirmar que «la pobresa ja és hereditària», i va explicar que més del 70% de les persones ateses en edat laboral no tenen feina i quan en troben «és inestable i precària». Des de Càritas «procurem que les persones surtin de la pobresa en un període de 4 o 5 anys», encara que «desgraciadament ens trobem amb persones que no ho aconsegueixen i amb altres que, després d'haver millorat la seva situació, tornen a demanar-nos ajuda», va assegurar.

Del total de persones ateses per Càritas, més de la meitat (58,2%) són famílies amb fills al seu càrrec, i el 18,8% d'aquestes són famílies monoparentals.