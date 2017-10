Demanen un any de presó per al raper Pablo Hasel per un delicte de lesions

La fiscalia de Lleida ha demanat un any de presó pet al raper lleidatà Pau Rivadulla, conegut artísticament com a Pablo Hasel, per un delicte de lesions. L'acusa d'haver agredit un periodista de TV3 el 2 de juny de 2016, durant una tancada de joves al despatx del rector de la Universitat de Lleida (UdL), i sol·licita també per aquests fets una indemnització de 19.950 euros pels danys físics i la síndrome post-traumàtica causada a la víctima, que va trigar en curar-se 372 dies, 45 dels quals impeditius. El ministeri públic també considera Hasel i tres persones més responsables d'un delicte de coaccions per haver insultat el mateix periodista durant els fets.