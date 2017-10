DIRECTE | Moncloa farà un Consell de Ministres dissabte per decidir com aplica el 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat avui en una nova carta a Mariano Rajoy que "si el Govern de l'Estat persisteix a impedir el diàleg i continua la repressió", el Parlament "podrà procedir, si ho estima oportú, a votar la declaració formal d'independència que no va votar el dia 10".





La prima de risc puja i la borsa baixa després de l'anunci de l'aplicació del 155

12.09 h - La Guàrdia Civil es presenta a la comissaria dels Mossos de Lleida per buscar informació sobre l'1-O

11.55 h - Servihabitat trasllada la seva seu social a Madrid

11.50 h - Domènech titlla d'"irresponsabilitat brutal" que l'Estat apliqui el 155 per una declaració "que no s'ha produït"

11.32 h - Vila veu Puigdemont "clar" i pregunta al Govern espanyol quina és l'excusa per no dialogar

El president @KRLS no pot ser més clar. Quina nova excusa fan servir ara per evitar el diàleg i mantenir la repressió? https://t.co/yprvEcCloz — Santi Vila (@SantiVila) 19 de octubre de 2017



11.30 h - Reguant titlla de "ramonetisme" la carta de Puigdemont a Rajoy

"El pueblo de Cataluña (...) decidió la independència". Fins aquí d'acord. La resta: ramonetisme. #RepúblicaAra pic.twitter.com/GYhEsDiXDF — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 19 de octubre de 2017



11.26 h - El PSOE es reuneix amb membres del govern espanyol per pactar les mesures del 155

11.22 h - El Parlament Europeu diu que "ningú" a Europa ajudarà Puigdemont en la independència

11.15 h - JxSí i la CUP es reuneixen al Parlament per abordar la declaració d'independència

11.01 h - Tardà insta Rajoy a «seure a parlar amb Puigdemont»

10.53 h - Rivera respon a Puigdemont que cap democràcia pot acceptar «xantatges»

?? @Albert_Rivera "España no aceptó el chantaje del 23F ni del terrorismo de ETA; no vamos a aceptar el del Sr.Puigdemont" #AmChamRivera pic.twitter.com/Ut0cSPIccE — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 19 de octubre de 2017



10.40 h - Albiol assegura que el govern espanyol "està legitimat per restablir" l'autogovern de Cataluny

.@KRLS ha decidido provocar la voladura del autogobierno de Cataluña. El gobierno de España está legitimado para restablecerlo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de octubre de 2017



10.25 h - La Moncloa continua amb els tràmits per aplicar el 155 i dissabte hi haurà Consell de Ministres per aprovar les mesures

09.50 - Puigdemont diu a Rajoy que el Parlament pot declarar la independència si no hi ha diàleg

09.42 h - Lesmes: «Sànchez i Cuixart no són presos polítics perquè no n'hi ha a Espanya»

09.30 h - La CUP crida a sortir al carrer per «parar la repressió»

08.57 h - Puigdemont apura el termini donat pel Govern per a aclarir si va declarar la independència

08.44 h - Un grup d'extrema dreta fa un escarni Mónica Oltra a casa seva

08.33 h - El PDeCAT avala que Carles Puigdemont declari la independència si s'aplica el 155

La prima de risc, la diferència del bo espanyol a 10 anys amb l'alemany, ha pujat aquest dijous al matí, coincidint amb la carta del president Carles Puigdemont i el posterior anunci del govern espanyol d'aprovar les mesures per aplicar l'article 155 en un Consell de Ministres el dissabte. Aquest dimecres va tancar amb 117 punts i al llarg del matí ha arribat als 127 punts, si bé a mig matí ha moderat l'increment fins als 124. D'altra banda, l'Ibex 35 registra números vermells, amb una davallada del 0,82% al voltant de les dotze del migdia. Colonial (-2,78%) i Grifols (-1,61%) lideren les pèrdues.La Guàrdia Civil s'ha presentat aquest dijous a la comissaria de Lleida dels Mossos d'Esquadra per buscar informació sobre l'1-O, segons han confirmat fonts policials a l'ACN. Agents de paisà estarien buscant gravacions de la jornada del referèndum. Aquesta mateixa setmana, dimarts, la Guàrdia Civil també es va presentar a la seu central del 112 de Reus per buscar informació en relació a l'1-O.El consell d'administració de la gestora d'actius financers i immobiliaris Servihabitat ha decidit traslladar la seva seu social a les seves oficines de Madrid, situades al carrer Burgos. La decisió es va prendre el 10 d'octubre amb l'objectiu de "protegir els interessos de treballadors, clients i accionistes".El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha titllat d'"irresponsabilitat brutal" que l'Estat continuï amb la intenció d'aplicar l'article 155 de la Constitució per una declaració d'independència "que no s'ha produït". Així ha reaccionat el també dirigent de Catalunya en Comú a la carta del president del Govern, Carles Puigdemont, al cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, en declaracions a la premsa des dels passadissos del Congrés. Segons Domènech, la missiva de Puigdemont és una "resposta" al requeriment de Rajoy, i deixa clar que no es va votar cap declaració d'independència al Parlament, i que el que es va deixar en suspens va ser la Llei de transitorietat. En aquest sentit, el cap de files d'En Comú Podem ha reclamat a Rajoy que accepti la proposta de diàleg de Puigdemont i que accepti reunir-s'hi.El conseller d'Empresa de la Generalitat, Santi Vila, ha assegurat que "no pot ser més clar" el missatge del president Carles Puigdemont al Govern espanyol sobre que pot proclamar la independència de Catalunya si aquest no dialoga.La fins ara diputada de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha titllat aquest dijous de "ramonetisme" el contingut de la carta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy. En un piulada a Twitter, Reguant, que va tramitar la baixa com a diputada fa pocs dies, només ha avalat la primera línia de la carta que ha enviat Puigdemont poc abans que s'esgotés el termini de La Moncloa."'El poble de Catalunya (...) va decidir la independència'. Fins aquí, d'acord. La resta, ramonetisme", ha escrit Reguant en una referència a l'expressió 'fer la puta i la ramoneta'. La cupaire acompanya la piulada amb l'etiqueta #RepúblicaAra.Representants del PSOE i del govern espanyol es reuneixen a la Moncloa per acordar les mesures concretes sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, després que la carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha convençut l'executiu de Rajoy. Segons fonts socialistes, la reunió s'està produint aquest matí i apunten que tot i no estan d'acord amb totes les mesures que planteja l'executiu de Rajoy, consideren que han d'estar al costat del govern espanyol perquè es tracta d'una qüestió d'estat. El govern espanyol ha agraït aquest matí el suport dels diferents partits polítics amb qui s'està tancant en aquests moments "una resposta majoritària i consensuada al desafiament secessionista".Tajani ha declarat en una entrevista a la Cope recollida per Europa Press que el procés sobiranista a Catalunya "no és un problema" de la Unió Europea (UE) sinó d'Espanya i és per això que, segons ha recomanat, la solució ha de ser "a l'interior del marc jurídic espanyol" i dins la Constitució espanyola.Els diputats de la CUP Albert Botran, Mireia Boya, Gabriela Serra i Joan Garriga 'Nana' han entrat als despatxos de JxSí sobre les 10:15 hores, després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi respost per segona vegada al requeriment del Govern central oferint diàleg però avisant que es declararà la independència en cas de "continuar la repressió".El portaveu d´ERC al Congrés, Joan Tardà, ha fet la primera reacció dels republicans a la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la ràpida resposta del del govern espanyol, Mariano Rajoy. Per a Tardà, és "una llàstima" que l´Estat "perdi una altra oportunitat de fer possible una negociació". "Aquí els conflictes greus i difícils es resolen seient a parlar les parts. El contingut de la carta de Puigdemont el que fa és ratificar-se en la voluntat de dialogar", ha considerat, tot demanat a Rajoy que "donat que tot queda en ´stand by´" pel plantejament del president català, seria "bo que el govern espanyol també posés el desenvolupament de l´article 155 en ´stand by´ i seguin a parlar".El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que una democràcia europea "no pot acceptar xantatges" de ningú i ho ha fet després de conèixer la resposta que ha donat avui el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al cap del Govern central, Mariano Rajoy.El president del PPC, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dijous que el govern espanyol "està legitimitat per restablir" l'autogovern de Catalunya. Després de la carta de resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dijous poc abans que s'esgotés el termini de La Moncloa, Albiol s'ha expressat amb una piulada a Twitter i ha acusat el cap de l'executiu català d'haver "decidir provocar la voladura de l'autogovern de Catalunya". Puigdemont ha advertit Mariano Rajoy que si no dialoga i manté la repressió el Parlament votarà la declaració d'independència.El govern espanyol ha anunciat que continua els tràmits per aplicar l'article 155 de la Constitució en considerar que la segona carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tampoc respon al requeriment en què se li demanava que aclarís "de forma precisa" si s'ha declarat la independència. Davant d'aquesta situació a través d'un comunicat , la Moncloa ha informat que dissabte se celebrarà un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les mesures que portarà al Senat amb l'objectiu de "protegir l'interès general dels espanyols i restaurar l'ordre constitucional a la comunitat autònoma". D'altra banda, l'executiu de Rajoy denuncia l'actitud dels responsables de la Generalitat i els acusa de "buscar deliberada i sistemàticament l'enfrontament institucional tot i el greu dany que està causant a la convivència i l'estructura econòmica de Catalunya".Llegeix la carta de Puigdemont a Rajoy El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost aquest dijous al requeriment del Govern central reiterant la seva oferta de diàleg sobre Catalunya i plantejant la possibilitat que es declari la independència: "El Parlament podrà procedir a votar la declaració formal de la independència que no va votar el 10 d'octubre".El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha fet aquestes declaracions als periodistes abans d'inaugurar les jornades de portes obertes del Tribunal Suprem (TS) en ser preguntat per la presó preventiva per suposat delicte de sedició per als dos dirigents independentistes catalans acordada per la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.La CUP ha cridat a concentrar-se aquest dijous a les 18 hores davant la Delegació del Govern espanyol a Barcelona abans que es compleixi el termini imposat pel Govern de Rajoy perquè el president Carles Puigdemont respongui al requeriment de renunciar al seu full de ruta independentista.Quan falta una hora perquè es compleixi el termini donat pel Govern per a aclarir si el president de la Generalitat va declarar la independència, encara es desconeix la resposta de Puigdemont.La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, va patir aquest dimecres a la nit un escarni a casa seva per part d'un grup d'extrema dreta, segons que han confirmat fonts pròximes, primer, i la mateixa Oltra en declaracions a la Cadena Ser, recollides per l'ACN. Segons que es pot veure en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials una desena de persones encaputxades i amb màscares com les de la pel·lícula 'Scream' es va concentrar durant la nit a casa seva portant una bandera espanyola amb la frase 'Visca la unitat d'Espanya'. L'escarni va ser retransmès a través de les xarxes socials per España 2.000.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rebut aquest dimecres la petició del Consell Nacional del seu partit, el PDeCAT, d' "aixecar la suspensió" sobre de la declaració d'independència si el president del Govern central, Mariano Rajoy, aplica l'article 155 per suspendre l'autonomia de Catalunya.