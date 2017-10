DIRECTE | Puigdemont diu a Rajoy que el Parlament pot declarar la independència si no hi ha diàleg

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat avui en una nova carta a Mariano Rajoy que "si el Govern de l'Estat persisteix a impedir el diàleg i continua la repressió", el Parlament "podrà procedir, si ho estima oportú, a votar la declaració formal d'independència que no va votar el dia 10".





El president del PPC, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dijous que el govern espanyol "està legitimitat per restablir" l'autogovern de Catalunya. Després de la carta de resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dijous poc abans que s'esgotés el termini de La Moncloa, Albiol s'ha expressat amb una piulada a Twitter i ha acusat el cap de l'executiu català d'haver "decidir provocar la voladura de l'autogovern de Catalunya". Puigdemont ha advertit Mariano Rajoy que si no dialoga i manté la repressió el Parlament votarà la declaració d'independència.El govern espanyol ha anunciat que continua els tràmits per aplicar l'article 155 de la Constitució en considerar que la segona carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tampoc respon al requeriment en què se li demanava que aclarís "de forma precisa" si s'ha declarat la independència. Davant d'aquesta situació a través d'un comunicat , la Moncloa ha informat que dissabte se celebrarà un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les mesures que portarà al Senat amb l'objectiu de "protegir l'interès general dels espanyols i restaurar l'ordre constitucional a la comunitat autònoma". D'altra banda, l'executiu de Rajoy denuncia l'actitud dels responsables de la Generalitat i els acusa de "buscar deliberada i sistemàticament l'enfrontament institucional tot i el greu dany que està causant a la convivència i l'estructura econòmica de Catalunya".Llegeix la carta de Puigdemont a Rajoy El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost aquest dijous al requeriment del Govern central reiterant la seva oferta de diàleg sobre Catalunya i plantejant la possibilitat que es declari la independència: "El Parlament podrà procedir a votar la declaració formal de la independència que no va votar el 10 d'octubre".El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha fet aquestes declaracions als periodistes abans d'inaugurar les jornades de portes obertes del Tribunal Suprem (TS) en ser preguntat per la presó preventiva per suposat delicte de sedició per als dos dirigents independentistes catalans acordada per la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.La CUP ha cridat a concentrar-se aquest dijous a les 18 hores davant la Delegació del Govern espanyol a Barcelona abans que es compleixi el termini imposat pel Govern de Rajoy perquè el president Carles Puigdemont respongui al requeriment de renunciar al seu full de ruta independentista.Quan falta una hora perquè es compleixi el termini donat pel Govern per a aclarir si el president de la Generalitat va declarar la independència, encara es desconeix la resposta de Puigdemont.La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, va patir aquest dimecres a la nit un escarni a casa seva per part d'un grup d'extrema dreta, segons que han confirmat fonts pròximes, primer, i la mateixa Oltra en declaracions a la Cadena Ser, recollides per l'ACN. Segons que es pot veure en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials una desena de persones encaputxades i amb màscares com les de la pel·lícula 'Scream' es va concentrar durant la nit a casa seva portant una bandera espanyola amb la frase 'Visca la unitat d'Espanya'. L'escarni va ser retransmès a través de les xarxes socials per España 2.000.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rebut aquest dimecres la petició del Consell Nacional del seu partit, el PDeCAT, d' "aixecar la suspensió" sobre de la declaració d'independència si el president del Govern central, Mariano Rajoy, aplica l'article 155 per suspendre l'autonomia de Catalunya.