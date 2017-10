Els governs central i català presenten junts Barcelona com a seu de l´EMA

El conseller de Salut, Antoni Comín, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, van defensar plegats a Brussel·les la candidatura de Barcelona per ser la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA). «Barcelona està preparada», va afirmar Collboni en la presentació pública de la candidatura a la capital europea. «Des del principi teníem clar que havíem d'estar junts», va indicar Collboni en referència als governs català i l'espanyol, i va destacar que l'EMA és un exemple de «cooperació institucional».

La ministra de Sanitat també va destacar que la candidatura de l'EMA és un projecte «d'unitat» de les tres administracions. A més, Montserrat va recordar que el Govern d'Espanya ha defensat des d'un primer moment que «de tot Europa, Barcelona és la millor ciutat per acollir l'EMA». «Tot està enllestit perquè l'EMA es traslladi ja», va assegurar.

Per la seva banda, el conseller de Salut va defensar que la col·laboració entre les administracions era «necessària» per a l'èxit de la candidatura i que aquesta és la candidatura d'una «societat sencera». «Estem convençuts que Barcelona és la millor opció per a l'EMA», va concloure.

«Ha estat un camí llarg però finalment estem aquí», va assenyalar Collboni en la seva intervenció a l'acte de presentació a Brussel·les. El segon tinent d'Alcalde va destacar que les tres administracions han començat aquest projecte «juntes» i que «continuen» d'aquesta manera. «El que és positiu per a Barcelona és positiu per a Catalunya, i el que és positiu per a Catalunya és positiu per a Espanya», va sentenciar. A més, el segon a l'ajuntament de Barcelona va destacar el caràcter «global» de la ciutat i el seu «compromís» amb la candidatura.

Per la seva banda, el conseller de Salut va voler remarcar que el Govern català va ser el primer a mostrar públicament la «convicció» que Barcelona és la «millor» candidata per acollir l'EMA i que l'«èxit» d'aquesta candidatura també pertany a la «implicació» de la societat civil.

Durant la seva intervenció, la ministra de Sanitat va destacar el sistema sanitari espanyol i va assenyalar que la candidatura «compleix» amb tots els requisits tècnics. Posteriorment, en declaracions als mitjans després de l'acte oficial de presentació, Montserrat va explicar que tots els països europeus saben que la de Barcelona «és una gran candidatura». «Tothom sap que estem molt ben valorats per l'informe de la Comissió Europea i de l'EMA», va afegir.

Preguntada per si creu que el projecte de l'EMA servirà per superar «la imatge de divisió», Montserrat va dir que des dels inicis el projecte ha unit les tres administracions. «Aquest és el camí, junts sempre arribem més lluny», va assenyalar la ministra. També va descartar que «resti opcions» a la candidatura el fet que hi hagi «inseguretat jurídica» per a les empreses a Catalunya. «El govern d'Espanya està treballant per donar certesa i estabilitat i estic convençuda que tornarem a la normalitat democràtica», va afegir.