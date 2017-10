La Guàrdia Civil busca a la comissaria dels Mossos de Lleida gravacions de l'1-O

La Guàrdia Civil s'ha presentat aquest dijous a la comissaria de Lleida dels Mossos d'Esquadra per buscar informació sobre l'1-O per ordre del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida. Agents de paisà s'han personat a la comissaria per accedir a les gravacions de la centraleta de comunicacions de la policia catalana de Ponent durant la jornada del referèndum, unes hores abans i unes hores després, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, el jutjat ha demanat documentació complementària. La causa està secreta i investiga si els Mossos van desobeir les ordres del TSJC per impedir la celebració del referèndum.

Aquesta mateixa setmana, dimarts, la Guàrdia Civil ja es va presentar a la seu central del 112 de Reus per buscar informació sobre l'1-O. Ho feien per ordres d'un jutjat de Gandesa que té oberta una investigació arran d'una denúncia d'un particular per suposada "inacció" dels Mossos l'1-O. En aquest cas, el magistrat va requerir l'autoritat competent dels Mossos perquè conservi les converses d'interès en el dispositiu d'emmagatzematge que haurà de ser posat a disposició del jutjat.