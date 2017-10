Iglesias alerta d'una «involució democràtica» a l'Estat si s'aplica el 155

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha avisat aquest dijous que l'aplicació del 155 a Catalunya seria un "error" i una "involució democràtica" i que, a més, suposaria llençar "més llenya al foc". "Hi ha dues opcions: llençar més llenya al foc o buscar solucions, que no passa per diàleg en genèric sinó en concret", ha comentat Iglesias en declaracions als mitjans des dels passadissos del Congrés.

El líder de Podem ha reiterat la seva aposta per un referèndum "legal, acordat i amb garanties" com a "solució més sensata" per donar sortida al conflicte català i s'ha mostrat partidari de derrotar el projecte independentista "no per la força sinó amb els vots". D'altra banda, Iglesias ha mostrat "l'enorme decepció" perquè el PSOE faci costat al govern del PP i l'ha advertit que està patint un "envelliment prematur" com a partit.