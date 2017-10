Mor ofegat un nen de tres anys en una piscina particular de Cambrils

Un menor de tres anys es va ofegar dimarts a la tarda en una piscina particular de Cambrils. El SEM va rebre l'avís cap a un quart de set de la tarda, encara que van ser els propis pares els que van treure el petit de l'aigua i el van traslladar a l'Hospital de Cambrils. Es va mobilitzar un helicòpter mèdic per traslladar el nen urgentment a un altre centre més especialitzat, però els serveis mèdics ja no van poder fer res per reanimar-lo. Aquests any han mort set nens ofegats a Catalunya. Les autoritats recorden que mai s'ha de deixar un nen petit sol a l'aigua.