El president del Suprem diu que Sánchez i Cuixart no són presos polítics perquè no n'hi ha a Espanya

El president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dit avui que els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no són a la presó per les seves idees perquè "a Espanya no hi ha presos polítics".

Carlos Lesmes ha fet aquestes declaracions als periodistes abans d'inaugurar les jornades de portes obertes del Tribunal Suprem (TS) en ser preguntat per la presó preventiva per suposat delicte de sedició per als dos dirigents independentistes catalans acordada per la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

"A Espanya no hi ha presos polítics des de la Constitució espanyola de 1978. Al nostre país fa quaranta anys que hi ha democràcia i al llarg d'aquestes quatre dècades -l'any que ve serà el quarantè aniversari la Carta Magna- ningú ha estat empresonat per les seves idees polítiques i tampoc estan empresonats aquests dos senyors per les seves idees polítiques", ha recalcat.

Ha aclarit que "pot ser que hi hagi polítics que estiguin empresonats i de fet n'hi ha, però no és com a conseqüència ni de la seva activitat política ni de les seves idees polítiques; és com a conseqüència de fets que són contraris a la llei".

Lesmes ha recordat que "els polítics no estan exempts de complir la llei i estan tan obligats a això com la resta dels ciutadans, i si ho fan doncs en determinats casos els jutges han d'aplicar-la i pot donar lloc fins i tot a l'empresonament".

"Però no és perquè siguin polítics, no és per raó de la seva activitat política, no és per raó de les seves idees polítiques, sinó conseqüència de determinats actes que són contraris a l'ordenament jurídic", ha insistit.

D'altra banda, sobre la possible aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució ha dit que "el Govern central va anunciar que a partir d'avui i en el cas de no rebre resposta al requeriment que va fer activaria les mesures" d'aquest precepte i "caldrà estar expectants a veure què és el que decideix finalment l'Executiu davant la situació que es doni".

Carlos Lesmes ha explicat que "l'article 155 és un precepte obert que l'únic que fa és habilitar al Senat que autoritzi el Govern central a adoptar mesures que permetin el restabliment de l'ordre constitucional i estatutari quan aquest hagi pogut ser vulnerat".

Quant a les mesures a aplicar estima que "hauran de ser sens dubte proporcionals i ajustades a aquest objectiu" i el seu "contingut concret és competència del Govern proposar-les i al Senat autoritzar-les".

Sobre si tindria cabuda un govern en funcions de tecnòcrates ha insistit que "les mesures a adoptar poden ser moltes però han de ser proporcionals i ajustades a aquest fi".

"No han d'anar més enllà però tampoc han de quedar-se curtes perquè el seu objectiu ha de ser aquest, el restabliment de l'ordre constitucional vulnerat", ha postil·lat.

D'altra banda, ha estat preguntat si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pot cometre un delicte de rebel·lió si segueix en la mateixa actitud.

Al respecte ha precisat que "en aquests moments no hi ha obertes diligències per delicte de rebel·lió, no ha obert investigació la Fiscalia i tampoc cap Jutjat".

"Si els fets que seguissin poguessin ser constitutius de delicte doncs ja ho hauran de determinar la Fiscalia i els jutges competents però en aquest moment no podem afirmar-lo perquè no hi ha cap investigació judicial ni fiscal oberta en aquest sentit i en aquesta direcció", ha conclòs.