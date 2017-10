Puigdemont avisa Rajoy que si no dialoga el Parlament votarà la declaració d'independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost aquest dijous al requeriment del Govern central reiterant la seva oferta de diàleg sobre Catalunya i plantejant la possibilitat que es declari la independència: "El Parlament podrà procedir a votar la declaració formal de la independència que no va votar el 10 d'octubre".

Aquesta és la resposta que ha donat al segon termini per respondre al requeriment del Govern central si va declarar o no la independència la setmana passada, i aquest termini expirava aquest mateix dijous a les 10 hores.

"En la meva carta d'aquest dilluns li vaig proposar celebrar una reunió que encara no ha estat atesa", afegeix Puigdemont.

El requeriment és un pas previ al fet que el Govern central pugui aplicar l'article 155 de la Constitució i suspendre així l'autonomia de Catalunya: per a Puigdemont, això "indica que no s'és conscient del problema i que no es vol parlar"