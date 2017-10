Rivera respon a Puigdemont que cap democràcia pot acceptar «xantatges»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que una democràcia europea "no pot acceptar xantatges" de ningú i ho ha fet després de conèixer la resposta que ha donat avui el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al cap del Govern central, Mariano Rajoy.

Rivera, que participa en un esmorzar organitzat per la Cambra de Comerç dels EUA a Espanya, ha dit que si Espanya no es va plegar als "xantatges" del 23F o del terrorisme, "no ho farà ara".

"Benvinguda" qualsevol iniciativa per reformar aquest país, ha dit, però ha rebutjat acceptar la "il·legalitat" del Govern, insistint que l'Executiu ha d'aplicar l'article 155 de la Constitució per a la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya.

L'opció d'una convocatòria d'eleccions, segons van indicar ahir fonts del Govern central, podria ser vàlida per al retorn de la Generalitat a la legalitat, però van subratllar que dependria de com es fes.