Els Bombers atenen 493 avisos pel temporal de pluja i vent

Els Bombers de la Generalitat van atendre 493 avisos pel temporal de pluja entre les deu del matí de dimecres i les set de la tarda d'ahir. Entre les quatre i les set de la tarda d'ahir van atendre 72 avisos. A la Regió Metropolitana Nord hi va haver 42 avisos, mentre que a la Regió Metropolitana Sud n'hi va haver 25. A la zona de Tarragona se'n van comptabilitzar 203 entre les deu del matí de dimecres i les quatre de la tarda d'ahir. La majoria dels serveis s'han fet per la caiguda d'arbres a la via pública, sanejaments de façanes i canals embossats.